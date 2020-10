Langweilt euch Among Us? Fans zeigen, wie es besser geht

"Among Us"-Spieler haben eine rettende Idee. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat

Einige Fans auf Reddit befürchten, dass Among Us auf Dauer zu eintönig wird. In einem viralen Post stellt ein Nutzer jetzt seine Idee vor, die frischen Wind in den Überraschungshit bringen könnte.

Welche gute Idee haben "Among Us"-Fans

Der Überraschungshit Among Us bietet aktuell zwei Rollen: Die Crewmitglieder müssen Aufgaben erledigen und überleben, während die Imposter ihnen nach dem Leben trachten. Reddit-Nutzer "GrieferGamer" hat jetzt eine spannende Idee, mit der das Spielerlebnis noch einmal deutlich chaotischer wird.

Wenn ihr Spiele mögt, in denen kleine Bohnen gegeneinander kämpfen, können wir euch Fall Guys: Ultimate Knockout empfehlen. Hier könnt ihr es euch im PS-Store ansehen.

Er schlägt vor einen Spielmodus mit einer dritten Rolle hinzuzufügen, die für ordentlich Chaos sorgen wird. Der Hofnarr (Jester) hat die Aufgabe, die Crewmitglieder davon zu überzeugen, selbst der Imposter zu sein. Er gewinnt die Runde, wenn er aus der Luftschleuse geworfen wird.

Die Aufgabe klingt zunächst recht einfach. "Among Us"-Spieler haben schließlich wenig Hemmungen, auch Unschuldige ins All zu schleudern. Mit dem Hofnarr müssten sie jedoch deutlich vorsichtiger handeln.

Fan-Idee wird auf Reddit gefeiert

Dadurch würde auch ein Problem gelöst, bei dem es sich die Spieler mit der Aussage "Wenn er es nicht ist, werft einfach mich raus" leicht machen. Der Vorschlag wird von der Community mit Begeisterung aufgenommen. So konnte der Post bereits mehr als 40.000 Upvotes sammeln.

Wirklich neu ist die Idee jedoch nicht. Die Rolle des Hofnarren gibt es bereits in zahlreichen ähnlichen Spielen wie Die Werwölfe von Düsterwald oder Town of Salem. Eine neue Rolle könnte das deutlich simplere Among Us jedoch deutlich aufmischen.

Könnt ihr 7 Game-Charakter anhand von bescheuerten Beschreibungen erraten?

Eine Fan-Idee könnte für frischen Wind in Among Us sorgen. Was sagt ihr zu dem Hofnarren? Welche neuen Rollen würdet ihr euch wünschen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.