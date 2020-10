Fast so schnell wie die PS5: Neuer PS4-Patch minimiert Ladezeiten

Ein neuer PS4-Patch hat jetzt die Ladezeiten in The Last of Us stark reduziert.

Ladezeiten von Spielen sollen in der kommenden Konsolengeneration wesentlich verringert werden. Ein brandneuer PS4-Patch gibt jetzt einen Vorgeschmack darauf - und reduziert Ladezeiten von The Last of Us auf der PS4 um bis zu 85 Prozent.

Sony hat einen Patch für die PlayStation 4 veröffentlicht, der die Ladezeiten in The Last of Us Remastered spektakulär reduziert. Dieses bemerkenswerte Upgrade schürt die Hoffnung auf Verbesserungen für andere PS4-Klassiker.

The Last of Us Remastered: Um 85 Prozent schneller

Der neue Patch für die PS4 macht sich beim Spielen von The Last of Us Remastered deutlich bemerkbar. Alle Ladezeiten des Hits von Naughty Dog sind wesentlich reduziert worden – ganz besonders spektakulär ist aber der Unterschied beim allerersten Ladebildschirm. Während ihr an dieser Stelle vor dem Patch noch knapp über 90 Sekunden warten musstet, sind es jetzt nur noch 14 Sekunden – somit ist die Ladezeit dort also um 85 Prozent reduziert.

Als Grund für die schnelleren Ladezeiten wird ein neues Kompressionssystem vermutet, das möglicherweise auch bereits bei der Entwicklung von Ghost of Tsushima eingesetzt wurde. Sowohl Nutzer von HDDs als auch Nutzer von SSDs können davon profitieren. Alle neuen Ladezeiten von The Last of Us Remastered könnt ihr euch hier im folgenden Video von YouTube User ElAnalistaDeBits im Vergleich anschauen:

Schnellere Ladezeiten auch für weitere PS4-Spiele in Sicht?

The Last of Us Remastered zeigt, dass nicht nur die PS5 superschnelle Ladezeiten abliefern kann – auch bei der PS4 scheint es noch einige Reserven zu geben, die durch den richtigen Patch aktiviert werden können. Natürlich wird in diesem Zusammenhang auch darauf gehofft, dass weitere Spiele einen ähnlichen Patch erhalten werden - besonders weil der Schritt mit der Rückwärtskompatibilität der PS5 zusammenhängen könnte.

In diesem Fall würde es Sinn ergeben, wenn zumindest die 17 anderen Spiele der PS4-Collection, die für "PS Plus"-Abonennten auf der PS5 gratis verfügbar sein werden, ebenfalls gepatcht werden würden. Doch Berichte über verkürzte Ladezeiten im Spiel Until Dawn stellten sich zunächst noch als verfrüht heraus. Auch wenn weitere Patches für andere PS4-Klassiker also durchaus naheliegen, sind sie zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht bestätigt.

Wenn ihr den Release der PlayStation 5 nicht mehr abwarten könnt, aber noch kein Exemplar reservieren konntet, findet ihr in unserem Übersichtsartikel alle Infos zum Vorbestellen der PS5.

