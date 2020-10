Bye Bye weiße PS5: Endlich gibt es die Möglichkeit auf eine schwarze Konsole

Künftig müsst ihr nicht auf eine schwarze PS5 verzichten, es gibt jetzt eine kostengünstige Alternative.

Ihr habt keine Lust auf die PlayStation 5 in Weiß? Endlich gibt es die Chance auf eine Konsole in schwarzem Design. Die abnehmbaren Gehäuseplatten machen es möglich.

Bestellt euch PS5-Gehäuseplatten in anderen Farben

Zwar steht der Release der PlayStation 5 noch aus, dennoch ist es euch jetzt schon möglich, Gehäuseplatten in anderen Farben zu bestellen. Die Anbieter individualisierter Seitenteile sprießen gerade überall aus dem Boden. So auch die Webseite The Plate Station, die jetzt fünf weitere Farbvarianten für das Original anbietet.

Die schwarzen Gehäuseplatten der PS5 sehen schick und edel aus. (Bildquelle: The Plate Station).

Das matte Schwarz ist eine limitierte Edition und kostet 34,95 Euro. Die Platten der PS5 werden weltweit kostenlos verschickt. Bei den Produkten handelt es sich um Vorbesteller-Ware, die zum Release der PS5 verschickt werde und etwa eine Woche später bei euch eintrifft.

Neben dem klassischen Schwarz gibt es zurzeit noch vier weitere Farben: Cherry Red, Chromatic, Indigo Blue und Jungle Camo.

Wie zuverlässig sind die Händler?

Es sei anzumerken, dass es sich nicht um offiziell von Sony vertriebene Gehäuseteile für die PlayStation 5 handelt. The Plate Station gibt dies transparent auf der Homepage an und versichert, dass die Platten garantiert passen werden. Sollten sie es nicht tun, erhaltet ihr eine Erstattung.

Auf Reddit existiert ebenfalls ein Thread, der weitere Händler und Werbung auf Instagram präsentiert:

In den Antworten zum Post raten viele User davon ab, bei solchen Drittanbietern zu kaufen. Die Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen, schließlich befindet sich die PS5 nicht einmal auf dem Markt. Um kein Risiko einzugehen, sollte gewartet werden, bis sich die entsprechenden Händler bewährt und etabliert haben.

Nur Hardcore-Fans können diese Fragen beantworten

Es ist gut zu wissen, dass Spieler nicht auf eine schwarze Variante der PS5 verzichten müssen, selbst wenn Sony keine weiteren Modelle anbieten sollte. Denkbar ist auch, dass der Konsolen-Hersteller bereits ein eigenes Konzept für individualisierte Gehäuseteile vorsieht.