Xbox Series X ist jetzt wirklich ein Kühlschrank - Wo bleibt der PS5-Router?

Das Design der Xbox Series X erinnert viele Spieler an einen klobigen Kühlschrank. Hersteller Microsoft beweist jetzt, dass er Humor besitzt und erfüllt den Fan-Traum tatsächlich.

Microsoft baut einen Xbox-Kühlschrank

Als Microsoft das Design der Xbox Series X erstmals enthüllte, dachten viele Fans, dass der Techgigant jetzt Kühlschränke statt Spielekonsolen herstellt. Einige Monate später ist das Meme jetzt Wirklichkeit geworden.

Die YouTuberin "iJustine" zeigt in ihrem neusten Video, wie sie das Ungetüm auspackt. In einer riesigen Kiste versteckt sich tatsächlich ein Kühlschrank mit dem Design der neuen Xbox. Im inneren schimmert grünes Licht und auch das X-Symbol leuchtet weiß.

Neben dem Küchengerät sieht die reale Xbox Series X fast unnatürlich winzig aus. Auch "iJustine" nennt sie mehrfach "die kleine Xbox". Insgesamt existieren drei Exemplare des Gaming-Kühlschranks. Während sich der Zweite im Besitzt des Rappers Snoop Dog befindet, könnt ihr den Dritten gewinnen. Laut der YouTuberin solltet ihr dafür den Xbox-Twitter-Account im Auge behalten.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Fans feiern den Gaming-Kühlschrank

Hersteller Microsoft beweist mit dem Küchengerät, dass er Selbstironie besitzt. Nun muss Sony nachziehen und einen WLAN-Router im Design der PlayStation 5 veröffentlichen. Dafür müsste die Konsole jedoch kleiner werden.

