The Mandalorian Staffel 2 startet im Oktober auf Disney+

The Mandalorian geht noch im Oktober 2020 weiter, und zwar in der 2. Staffel. Mit an Bord sind nicht nur Kopfgeldjäger Mando und Baby Yoda, sondern auch der Rat der Jedi und zwei recht bekannte Charaktere aus dem Star-Wars-Franchise.

The Mandalorian Season 2: Release und Handlung

Der Herbst neigt sich dem Ende zu, und weitere Serien-Highlights erscheinen am eiskalten Streaming-Himmel: Auf Disney+ geht The Mandalorian in die 2. Staffel, mit Start am 30. Oktober 2020. Erscheinen werden die 8 Episoden wöchtentlich am Freitag, wobei die letzte am 18. Dezember das Licht der Welt erblickt.

Star Wars: The Mandalorian Staffel 2 – Special-Look-Trailer

Jetzt Streamen: The Mandalorian Staffel 2 ab 30. Oktober auf Disney+.

Handlung: Kopfgeldjäger Mando kümmert sich weiterhin um seinen machtsensiblen Freund, den Fans liebevoll "Baby Yoda" nennen. Dem Imperium will er den Kleinen jedoch nicht mehr übergeben – stattdessen macht er sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Rat der Jedi. Wo der sich befindet, und ob die Jedi einen mandalorianischen Kopfgeldjäger freundlich gesinnt sein werden, erfahrt ihr höchstwahrscheinlich in Season 2.

Cast: Einige Schauspieler aus Season 1 werden wieder dabei sein, allen voran Pedro Pascal als Protagonist Din Djarin. Derweil könnt ihr auch einen Blick auf bekannte Charakter des Franchises werfen können, etwa Rosario Dawson als Ahsoka Tano und Temuera Morrison als Boba Fett.

Gut zu wissen: The Mandalorian liegt auch in der 2. Staffel in den fähigen Händen von Regisseur und Drehbuchautor Jon Favraeu, der neben Season 1 von The Mandalorian vorweg auch Iron Man und Iron Man 2 gedreht hatte.