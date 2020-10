Switch-Schnäppchen: Nintendo Switch Lite und Top-Spiele im Angebot

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt die Switch Lite zum Sparpreis sichern.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch aktuell die Nintendo Switch Lite sowie zahlreiche Spiele zu besonders günstigen Preisen sichern. Wir haben euch die Highlights der Aktion herausgesucht.

Die Nintendo Switch Lite könnt ihr euch derzeit in vier verschiedenen Farben für knapp unter 200 Euro bei MediaMarkt schnappen. Damit ihr auf eurer neuen Handheld-Konsole außerdem auch gleich ein paar erstklassige Games zocken könnt, findet ihr in dem Online-Shop zusätzlich auch noch zahlreiche Switch-Spiele zu reduzierten Preisen.

"Switch Lite"-Deals bei MediaMarkt

Die Switch Lite könnt ihr euch jetzt bei MediaMarkt zum Sparpreis sichern – und habt dabei die freie Farbwahl zwischen den vier Varianten Grau, Gelb, Türkis und Koralle. Zusätzlich zu der Handheld-Konsole sind beliebte Spiele wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Party und Animal Crossing: New Horizons ebenfalls im Angebot. Bei diesen Switch-Deals ist also für alle Nintendo-Fans etwas dabei – unabhängig davon, ob ihr vorher schon eine Nintendo Switch besitzt oder nicht.

"Nintendo Switch Lite"-Konsolen:

Spiele für die Nintendo Switch:

