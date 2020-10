PS Plus: Sony verrät Gratis-Spiel für Februar 2021

Kein Scherz: Sony hat bereits eines der kostenlosen "PS Plus"-Spiele im Februar 2021 verraten. Dafür gibt es einen besonderen Grund.

Eigentlich sollen diesen Mittwoch die "PS Plus"-Spiele für November bekanntgegeben werden. Aber eine andere Nachricht erreicht die Fans bereits viel früher: Im Februar 2021 dürfen sie sich auf ein ganz spezielles PS5-Spiel freuen.

Mit welchen "PS Plus"-Spielen können die Fans im November 2020 rechnen, Sony? Während diese Frage erst Mittwoch beantwortet wird, hat der Gigant ihnen stattdessen eine andere Frage beantwortet, die noch niemand gestellt hat.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog gab Sony eines der kostenlosen "PS Plus"-Spiele für Februar 2021 bekannt. Damit möchte das Unternehmen eine schlechte Nachricht in eine gute umwandeln:

„Hallo allerseits, wir wollten ein kurzes Update über unsere Pläne für Destruction AllStars veröffentlichen. Wir haben beschlossen, die Veröffentlichung des Spiels von November 2020 auf Februar 2021 zu verschieben, wo es zwei Monate lang ohne zusätzliche Kosten in PlayStation Plus enthalten sein wird.

Destruction AllStars ist ein Multiplayer-Spiel, das am besten ist, wenn ihr online mit Spielern aus der ganzen Welt konkurriert. Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich das Chaos auf PS5 erleben. Was gibt es da Schöneres, als das Spiel unseren PlayStation Plus-Mitgliedern zur Verfügung zu stellen?“, so Sony.