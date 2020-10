Xbox trifft KFC - Das Ergebnis ist der hässlichste Controller der Welt

Xbox Series X bekommt Controller von KFC. Bildquelle: Getty Images/ Rowan Jordan

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X haben mit ihren Designs für Diskussionen gesorgt. Kurz vor dem Release der neuen Konsolen hat jetzt die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken ihren eigenen Controller vorgestellt.

Wie sieht der Xbox-Controller von KFC aus?

Um das Design der PlayStation 5 und der Xbox Series X gibt es viele Diskussionen. Für einige Fans sehen die neuen Konsolen aus wie WLAN-Router oder Minikühlschränke. Der Xbox-Controller der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken übertrifft sie jedoch alle. Zumindest dann, wenn ihr auf dem hässlichsten Gerät der Welt zocken wollt.

Noch verrückter als ein Controller von KFC ist, dass ihr euch aktiv darum bemühen müsst, ihn zu bekommen. Wie Half-Glass Gaming berichtet, ist er Teil eines Gewinnspiels im Vereinigten Königreich. Xbox-Fans in Deutschland sollten also noch sicher sein.

Xbox-Controller mit Chicken Wings zum Mitnehmen

Der Controller kommt in den für KFC typischen Farben und scheut sich auch nicht davor, zahlreiche Chicken Wings abzubilden. Immerhin weiß jeder Gamer, wie gut sich fettiges Essen mit einem Controller verträgt. Immerhin das Motto wurde mit "Finger Clicking Good" leicht angepasst.

Falls euch der Controller trotzdem überzeugt hat, die PS5 links liegen zu lassen, verraten wir euch die besten Händler, bei denen ihr die Xbox Series X vorbestellen könnt. Wenn ihr zunächst mehr Infos über die Konsole braucht, haben wir hier eine Übersicht zusammengestellt.

