Zum Singles Day werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Online-Shops tolle Gaming-Deals verfügbar machen. Sobald die Angebote online sind, findet ihr hier die besten Deals rund um Konsolen, Games, PCs, Laptops und Zubehör.

Der Singles Day 2020 findet am Mittwoch, den 11. November, statt. Dieses Jahr werden auch Elektronik-Händler wie MediaMarkt und Saturn an dem Shopping-Event teilnehmen. An dieser Stelle werden wir euch fortlaufend über die besten Gaming-Deals am Singles Day 2020 informieren, sobald sie online verfügbar sind.

Singles Day 2020: Die besten Deals für Gamer

Der Singles Day 2020 wird am 11. November stattfinden – und diverse Online-Händler werden euch zu diesem Anlass mindestens einen Tag lang attraktive Gaming-Deals anbieten. Unter anderem nehmen MediaMarkt und Saturn an dem Event teil und auch Notebooksbilliger.de hatte in der Vergangenheit spezielle Angebote im Sortiment. Bei einigen Shops werdet ihr euch sogar bereits ab dem Wochenende vor dem Singles Day besondere Angebote sichern können. Die besten Gaming-Deals werden wir euch immer aktuell in diesem Artikel präsentieren.

Hier geht's zu den bereits verfügbaren "Singles Day"-Seiten mit Vorabangeboten:

Singles Day: Das Shopping-Event aus China

Der Singles Day ist als inoffizieller Junggesellen-Feiertag in China entstanden, bevor er dort mit wachsender Popularität in ein Shopping-Event verwandelt wurde und mittlerweile auch von Nicht-Singles gefeiert wird. Deshalb waren lange Zeit vor allem chinesische Händler und Shops wie zum Beispiel Alibaba für ihre Aktionen zum Singles Day bekannt. Nach und nach konnte sich der Singles Day aber auch außerhalb von Asien durchsetzen – und ist nun insgesamt weltweit das umsatzstärkste Sales-Event des Jahres und übertrifft damit also sogar den Black Friday.

In den letzten Jahren haben Händler zu diesem Anlass oft Tech-Produkte und Gaming-Highlights stark im Preis gesenkt – und auch 2020 ist mit solchen Deals zu rechnen. Da versteht es sich natürlich von selbst, dass wir euch hier die besten "Single Day"-Angebote rund ums Gaming vorstellen werden, sobald sie online verfügbar sind.

