CoD: Warzone - Verrückter Portal-Bug teleportiert Spieler über die Map

Abspringen und landen? Aktuell kann es sein, dass ihr in CoD: Warzone ganz woanders rauskommt.

Eigentlich läuft in Call of Duty: Warzone aktuell das große Halloween-Event. Ein nerviger Bug führt jedoch zu Frust bei Spielern, denn sie werden willkürlich über die Karte teleportiert.

Seit wenigen Tagen ist in Call of Duty: Warzone Hochstimmung. Aufgrund des aktuellen Halloween-Events sind die Spieler begeistert und sorgen noch einmal für zusätzlichen Hype im "Battle Royale"-Shooter. Also alles gut? Nicht ganz, denn ein Bug im Spiel kann für richtig viel Frustration sorgen.

Mitten in einer laufenden Runde kann es offenbar aktuell dazu kommen, dass ihr aus dem Nichts zu einem ganz anderen Ort teleportiert werdet. Ein Video-Clip auf dem Twitter-Account Charlie Intel zeigt die Problematik: Ein Spieler ist am Damm in Verdansk unterwegs, als er auf einmal beim Durchspringen eines Fensters zu einer Promenade teleportiert wird. Die ist eigentlich ganz woanders auf der Karte.

First you're at Dam. Next second... Promenade?



A new #Warzone bug is confusing the life out of players and has yet to be addressed by devs.



(via u/DandruffMuffin) pic.twitter.com/3hfmGVyYgy