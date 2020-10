Animal Crossing: New Horizons hat einen bunten Haufen niedlicher Tiere zum liebhaben anzubieten.

Zahlen lügen nicht! Aus den Google-Suchanfragen gehen deutliche Sieger hervor, wenn es um die Frage geht: Wer sind die beliebtesten Charaktere in Animal Crossing: New Horizons? In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr das Ergebnis.

Animal Crossing: Der Hype hält an

Animal Crossing: New Horizons hält die Spieler nun seit knapp sieben Monaten auf Trab, denn viele fleißige Inselbauer arbeiten noch immer ehrgeizig daran ihre virtuelle Heimat in ein Paradies für ihre Lieblingstiere zu verwandeln.

Welche Bewohner Spieler am liebsten auf ihren Inseln beherbergen, verrät ein Blick auf die Google-Suchanfragen. Aus diesen haben wir für euch eine Bilderstrecke mit den meist gesuchten Tierchen erstellen können. Vor allem höherrangige NPCs werden heute noch immer für Unsummen online verkauft.

Statt an die 85 Euro für eine bestimmte Amiibo-Karte auszugeben, könnt ihr euer Glück aber auch herausfordern und stattdessen mehrere geheime Karten kaufen.

Habt ihr selbst auch einige der Top 10-Tierchen?

Vor allem Bewohner mit auffälligen Designs haben es in die Liste geschafft. Habt ihr eventuell Lieblinge, die völlig unterschätzt werden? Schreibt uns eure persönliche Liste gerne in die Kommentare bei Facebook!