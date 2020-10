Cyberpunk 2077: Unglaubliches Minecraft-Projekt lässt das Original alt aussehen

Fan baut Cyberpunk 2077 in Minecraft nach.

Cyberpunk 2077 und Minecraft haben auf den ersten Blick nicht viele Gemeinsamkeiten. Ein Reddit-Nutzer errichtet jetzt jedoch ein so beeindruckendes Bauwerk, dass sogar Keanu Reeves vor Neid erblassen würde.

Wie sieht Cyberpunk 2077 in Minecraft aus?

Der Reddit-Nutzer "Deltagon" stellt eines seiner neusten Bauprojekte in Minecraft vor. Die beeindruckende Szene einer futuristischen Stadt könnte dabei ebenso in Cyberpunk 2077 auftauchen.

In dem riesigen Hochhaus drängen sich zahlreiche Hotels und Geschäfte mit Neon-Schildern. Über gewaltige Himmelsbrücken ist das Bauwerk mit weiteren Gebäuden verbunden. In den Kommentaren verrät "Deltagon", dass er die Schilder, Wolken und das Sonnenlicht mithilfe von Cinema 4D nachträglich hinzugefügt hat.

Auf Reddit konnte das beeindruckende Bild in weniger als 24 Stunden mehr als 145.000 Upvotes sammeln. Auch in den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert. So schreibt "wabbadubdubb", dass er erst in das Bild hineinzoomen musste, um zu glauben, dass es sich wirklich um Minecraft handelt.

Cyberpunk-Wolkenkratzer ist nicht begehbar

"Deltagon" ist bekannt dafür, riesige Bauwerke in Minecraft zu errichten. Er stellt jedoch klar, dass sie lediglich als Fotomotive dienen. So bietet das Hochhaus keinerlei Gameplay-Funktionen, da keine Innenräume existieren. Darüber hinaus kann das Gebäude nur aus diesem Winkel betrachtet werden. Selbst mit all diesen Einschränkungen hat es ihn ein bis zwei Wochen gekostet, das Projekt fertigzustellen.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Ein Reddit-Nutzer erreichtet ein Bauwerk in Minecraft, dass die Vorfreude auf Cyberpunk 2077 noch weiter anheizt.