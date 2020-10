Microsoft verlost waschechten "Xbox Series X"-Kühlschrank

Microsoft lässt euch einen Xbox-Kühlschrank gewinnen. Bildquelle: Getty Images/ welcomeinside

Microsoft beweist Humor und verwandelt die klobige Xbox Series X in einen Kühlschrank. Während die ersten beiden Exemplare an eine YouTuberin und den Rapper Snoop Dogg gingen, könnt ihr den dritten Kühlschrank jetzt gewinnen.

Update vom 29.10.2020 - 11:17 Uhr

Microsoft verlost den dritten (und letzten) "Xbox Series X-Kühlschrank". Auf Twitter verrät der Hersteller, wie die Teilnahmebedingungen lauten. So müsst ihr dem Xbox-Account folgen und #XSXFridgeSweeps retweeten. Die Verlosung endet am 04.11.2020. Den Hashtag mehrmals zu teilen, erhöht eure Gewinnchancen dabei nicht.

