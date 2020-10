CoD: Warzone - Die Community amüsiert sich köstlich über einen "epischen" Kampf zwischen zwei Noobs.

Wenn Spieler in CoD: Warzone sterben, können sie im Gulag um eine Rückkehr ins Spiel kämpfen. In diesen Duellen treffen manchmal echte Legenden aufeinander - und wie im neuesten Fall auch manchmal sehr schlechte Spieler. Dabei erreichten sie sogar ein völlig neues Ende, von dem keiner wusste, dass es in CoD: Warzone überhaupt existiert.

CoD: Warzone - Wenn die zwei schlechtesten Gulag-Spieler aufeinander treffen ...

In CoD: Warzone bedeutet der Tod nicht das sofortige Ende. Wer im "Battle Royale"-Spiel stirbt, landet zunächst im Gulag und muss gegen einen anderen ausgeschiedenen Spieler kämpfen. Der Gewinner kehrt ins Spiel zurück, der Verlierer hat endgültig verloren.

Nachdem wir bereits über viele epische Kämpfe im Gulag berichtet haben, ist das neueste Community-Highlight in CoD: Warzone etwas ganz Besonderes: Hierbei trafen nämlich die zwei schlechtesten Gulag-Kämpfer aller Zeiten aufeinander - und präsentierten nach 33 Sekunden Kampf ein völlig neues Ende. Hier könnt ihr euch das "epische" Duell selbst anschauen:

Beide Spieler haben nicht nur Schwierigkeiten, den anderen mit der Waffe zu treffen, den Gegner überhaupt in dem verwinkelten Raum zu finden, stellt sich ebenfalls als sehr schwierige Aufgabe heraus. Nach vielen Schüssen ins Leere und kopflosen Bewegungen endet das Match - und beide Spieler scheiden aus dem Spiel.

Die Community von CoD: Warzone feiert die "Leistung" der beiden Spieler. Manche Fans hätten den beiden beim "Kämpfen" sogar noch länger zusehen wollen. „Es sollte eine Art Algorithmus geben, mit dem zwei Leute wie diese so lange weitermachen können, bis einer tatsächlich stirbt“, schlägt Reddit-User InfiniteOutfield vor. Fragt sich nur, wie lange der Kampf dann wirklich gedauert hätte.

In CoD: Warzone fand ein "epischer" Gulag-Kampf zwischen zwei Noobs statt, der auch ein neues Ende vorstellte. Die Community amüsiert sich köstlich über den lustigen Clip und hätte den beiden Spielern gerne noch länger zugesehen. Aber nun ist es offiziell: CoD: Warzone bestraft Noobs doppelt.