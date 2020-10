Among Us wird dank Fans 3D - aber ist das wirklich besser?

Dank den Fans gibt es jetzt ein "realistisches" Among Us.

Lebt der Überraschungshit Among Us von seiner einfachen 2D-Grafik? Ein Fan-Projekt wagt jetzt ein Experiment und erweitert das Spiel um die dritte Dimension. Dadurch verändert sich der Überlebenskampf deutlich

Fan stellt Among Us in 3D vor

Dank einem neuen Fan-Projekt könnt ihr Among Us jetzt auch in 3D spielen. Der VR-Entwickler "Jar is my name" stellt auf YouTube seinen Nachbau des berühmten Raumschiffs vor. Ein Virtual-Reality-Headset ist dabei vollkommen optional.

Die VRChat-Variante von Among Us spielt sich theoretisch genau wie das Original. Die Crewmitglieder müssen Aufgaben erfüllen, während die Imposter durch Gänge und Lüftungsschächte schleichen, um ahnungslose Opfer zu finden. Erfahrene Spieler werden sich auf der Karte sofort zurechtfinden. In VR könnt ihr die Minispiele darüber hinaus mit euren eigenen Händen erledigen.

Ist Among Us in 3D besser?

Obwohl das Raumschiff detailgetreu nachgebaut wurde, verändert dich das Spielerlebnis von Among Us durch die dritte Dimension. Gerade die simple 2D-Grafik hat durch ihren Charme zum unglaublichen Erfolg des Spiels beigetragen. Die kleinen Crewmitglieder wirken unschuldig, obwohl jeder von ihnen ein erbarmungsloser Killer sein könnte. Nun wirken die Figuren deutlich realistischer.

In der VR-Version bekommen die Spieler darüber hinaus deutlich mehr Möglichkeiten, um durch Gestik ihre Unschuld zu beteuern. Auch hier sind die Crewmitglieder im Original allein auf ihre Worte beschränkt.

