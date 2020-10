The Witcher: Netflix wirft "Hoden-Rüstung" endlich in die Tonne

Netlix hört für die "The Witcher"-Serie auf die Fans. Bildquelle: Netflix/ Getty Images/ VanReeel

Die erste Staffel der "The Witcher"-Serie auf Netflix wird von Fans gefeiert. Es gibt jedoch einen großen Kritikpunkt: Die Rüstungen der Nilfgaard-Soldaten sehen aus wie Hoden. Der Streamingdienst scheint jetzt jedoch aus seinen Fehlern gelernt zu haben.

Wie sehen die neuen Rüstungen in der "The Witcher"-Serie aus?

Fans von The Witcher 3: Wild Hunt kennen Nilfgaard als mächtige Militärmacht, die mit ihren gepanzerten Soldaten gegen die Königreiche des Nordens antritt. Nachdem erste Bilder der Netflix-Serie veröffentlicht wurden, fragten sie sich verständlicherweise, warum die Krieger plötzlich in Hoden-Rüstungen in die Schlacht ziehen.

Für die zweite Staffel scheint der Streamingdienst jedoch auf die Fans gehört zu haben. Der Twitter-Account der Redanian Intelligence zeigt erste Bilder vom Set, auf denen der Bösewicht Cahir in strahlender (und nicht verschrumpelter) Rüstung zu sehen ist. In seiner Hand trägt er den mit Flügeln besetzen Helm, den er auch auf seiner Gwent-Karte trägt.

EXCLUSIVE: New Nilfgaardian armour in #TheWitcher Season 2 finally revealed!https://t.co/WHEpTK5Gv4 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

Für Hoden-Rüstung gibt es guten Grund

Auch wenn die hässlichen Rüstungen bei den Fans für Wut und Belustigung sorgen, steckt hinter ihrem Design ein praktischer Gedanke. Gegenüber IGN verrät Shworunner Lauren Schmidt Hissrich, dass sie provisorisch und billig aussehen sollen. Im Gegensatz zum reichen Cintra könne Nilfgaard es sich schlicht nicht leisten, seine Truppen mit "normale Rüstungen" auszustatten.

Jetzt scheint zumindest ein hoher Offizier wie Cahir an eine vernünftige Rüstung gekommen zu sein. Wie es mit dem Rest der Armee aussieht, wird sich erst zeigen, wenn Netflix einen Trailer für die zweite Staffel veröffentlicht.

Netflix entsorgt endlich die Hoden-Rüstungen und kleidet den Bösewicht Cahir in prächtiges Eisen. Was sagt ihr zu dem neuen Design? Haben euch die alten Rüstungen gestört?