Die Community von Red Dead Redemption 2 hat einen sehr großen Fan kennengelernt, der das Spiel lebt und atmet: einen 65-jährigen Vater. Dafür machten die Fans ihm ein besonderes Geschenk.

RDR2-Fans haben entschieden: Das ist der größte Fan der Welt

Die Geschichte, die Open World, das Gameplay - Red Dead Redemption 2 gilt als Meisterwerk und hat das Gaming-Jahr 2018 maßgeblich geprägt. Auf Reddit teilen Fans auch zwei Jahre nach Release immer noch ihre Begeisterung für das Wildwest-Spiel.

Kürzlich stellte hier der Reddit-User ApeWatcher eine sehr schöne Fan-Liebe vor. Die Rede ist nicht von ihm selbst, sondern von seinem Vater, der ohne Zweifel als der größte Fan von Red Dead Redemption 2 bezeichnet werden kann. Das veröffentlichte Foto sagt bereits alles aus.

„Mein 65 Jahre alter Vater. Er spielt jeden Tag stundenlang den "Red Dead 2"-Story-Modus. Zu diesem Zeitpunkt beendete er die Geschichte mehr als 30 Mal. Ich habe versucht, ihn für andere Spiele zu gewinnen, aber er möchte nur Red Dead 2 spielen“, erklärt der Reddit-User.

Die Community ist begeistert von ihm und sieht ihn als Symbolfigur, die zeigt, dass das Wildwest-Spiel über alle Altersgrenzen begeistern kann. Aber es wird noch rührender.

Da der Vater den ersten Teil Red Dead Redemption noch nicht gespielt hat, die Fans aber unbedingt wollen, dass der größte Fan in den Genuss dieses Spiels kommt, erklären sie seinem Sohn Schritt für Schritt, wie er das "Last Gen"-Spiel trotzdem spielen kann. „Warte mal, du hast eine PS4, richtig? Du könntest PS Now bezahlen und dort RDR1 spielen, zumindest einmal :)“, schreibt Reddit-User PrisMattias.

„Wow, vielen Dank, Mann! Er wird sich so darüber freuen! Ich bin jetzt nur auf dem PC, also bin ich irgendwie aus der Playstation-Schleife raus. Er hat 100mb / s, das sollte also genug sein. Gestern hatte er Geburtstag. Ich habe ihm dieses Shirt gekauft, aber das wird ein noch besseres Geschenk!“, antwortete der Sohn darauf.

Kürzlich lernte die Community von Red Dead Redemption 2 den größten Fan des Spiels kennen, die sich daraufhin darum bemühte, dass er auch den ersten Teil kennenlernt. Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One, später dann auch für PC und gilt bis heute als eines der größten "Open World"-Meisterwerke.