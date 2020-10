Xbox Series X vorbestellen: Alle Infos für Vorbesteller im Überblick

Xbox Series X vorbestellen: Alle wichtigen Details rund um den Vorverkauf.

Während die Xbox Series X aktuell vergriffen ist, kann die Xbox Series S weiterhin vorbestellt werden. Wir halten euch in diesem Artikel zum Vorbestellen der Xbox Series X und S immer auf dem neuesten Stand.

Vorbestellung der Xbox Series X und der Xbox Series S: Die Xbox Series X ist zurzeit überall vergriffen. Tipp: Schaut aber gerne regelmäßig bei den oben verlinkten Shops vorbei, da immer wieder vereinzelte Verfügbarkeiten auftauchen. Die Xbox Series S könnt ihr noch bei allen Anbietern vorbestellen.



Xbox Series X vorbestellen: Ab wann beginnt der Vorverkauf?

Wann die nächste Phase der Vorbestellung der Xbox Series X beginnen wird, ist noch nicht bekannt. Wir informieren euch schnellstmöglich, wenn die nächste Welle zum Vorverkauf stattfindet. Da der Release-Termin allerdings rasant näher rückt, kann diese nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Konsolen erscheinen am 10. November 2020.

Xbox Series X vorbestellen: Wie viel wird die Konsole kosten?

Microsoft hat endlich die Preisfrage geklärt: Für die Xbox Series X werden 499 US-Dollar berechnet, für die Xbox Series S sind es 299 US-Dollar. In Deutschland werden die Konsolen damit voraussichtlich 499 Euro beziehungsweise 299 Euro kosten.

Alle weiteren Informationen zum Preis, Release und Design der Xbox Series X findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Xbox Series X vorbestellen: Hier werdet ihr die Xbox SX kaufen können

Natürlich werden die bekannten Online-Shops eine gute Anlaufstelle zum Kauf der Xbox Series X sein. Große Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Saturn werden die Konsole anbieten. Bei diesen Händlern findet ihr bereits jetzt Themenseiten zur Xbox Series X:

Allerdings könnte es sicherlich passieren, dass die Nachfrage zum Release das vorhandene Kontingent übersteigt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Xbox Series S bzw. die Xbox Series X vorzubestellen, damit ihr eine von Microsofts "Next Gen"-Konsolen noch ganz sicher dieses Jahr in den Händen halten könnt.

"Xbox Series X"-Vorbesteller: "Xbox SX"-Bundles bieten tolle Deals

Konsolen-Bundles eignen sich perfekt dafür, um eine neue Konsolengeneration kennenzulernen – das wird auch bei der Xbox Series X nicht anders sein. Mit solchen Bundle-Angeboten könnt ihr euch die "Next Gen"-Konsole inklusive eines oder mehrerer Top-Spiele sichern.

Sobald die "Xbox Series X"-Vorbesteller-Bundles verfügbar sind, werdet ihr hier an dieser Stelle natürlich darüber informiert.

