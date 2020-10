Cyberpunk 2077: Studio-Chef unter Beschuss - und rudert zurück

Cyberpunk 2077 wurde erneut verschoben. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat

Bereits seit einigen Wochen wird über die schrecklichen Arbeitsbedingungen beim Entwickler von Cyberpunk 2077 diskutiert. Der "CD Projekt Red"-Chef muss sich jetzt für eine Aussage entschuldigen, die das Problem kleinredet.

Der polnische Entwickler CD Projekt Red musste Cyberpunk 2077 schon wieder verschieben. In einem Gespräch mit Investoren war der Studio-Chef Adam Kicinski darum gezwungen, auch auf die Crunch-Zeiten einzugehen, unter denen die Entwickler seit einigen Wochen leiden.

Das Unternehmen musste bereits selbst zugeben, dass Mitarbeiter zu einer Sechs-Tage-Woche gezwungen wurden. Der Videospieljournalist Jason Schreier deckte kurz darauf auf, dass die Arbeitsbedingung in Wahrheit wohl noch schlechter sind. Trotzdem beteuerte Kicinski, dass die Crunch-Zeit "gar nicht so schlimm ist, und es auch niemals war". Die meisten Entwickler seien sogar glücklich damit, in den letzten drei Wochen mehr zu arbeiten.

Hinter den Kulissen muss der Studio-Chef seine Worte jedoch zurücknehmen. Schreier veröffentlicht auf Twitter eine Mail, in der er sich bei seinen Mitarbeitern für seine "äußerst schlimme Aussage" entschuldigt.

Here's CD Projekt Red co-CEO Adam Kiciński talking to investors about crunch yesterday (left) and him apologizing to his employees for those comments today in an email obtained by Bloomberg News (right). Quite a turnaround pic.twitter.com/YaYNtPDphY