Die Releases in der Kalenderwoche 45.

Der November bietet vor allem den Start der neuen Konsolengeneration. Bevor jedoch PS5 und Xbox Series X erscheinen, gibt es noch ein paar Spiele, die in den Fokus wollen.

Jurassic World Evolution | 3. November

Switch

Einen eigene Dino-Park auf die Beine stellen, bei dem es idealerweise nicht zu einem Ausbruch kommt: Vor dieser Herausforderung steht ihr in Jurassic World Evolution. Ähnlich wie zum Beispiel in Planet Zoo baut ihr einen eigenen Freizeitpark, legt neue Gehege für die Dinos an, erforscht die Urzeitwesen, und im besten Falle fressen sie nicht eure Besucher.

Der Release der Switch-Version von Jurassic World Evolution enthält nicht nur das Basisspiel. Mit an Bord sind sämtliche Updates, Erweiterungen und kleineren DLCs der PC- und bisherigen Konsolenversion. Technisch gibt es derweil einige Anpassungen an die Hardware der Nintendo-Konsole, unter anderem könnt ihr nicht mehr als 100 Dinos in eurem Park unterbringen.

Spellforce 3: Fallen God | 3. November

PC

Mit Fallen God steht die zweite Erweiterung für Spellforce 3 vor der Tür. Die beinhaltet eine neue, rund 15 Stunden lange Einzelspieler-Kampagne, die sich intensiver mit der Fraktion der Trolle auseinandersetzt. Dazu erkundet ihr den Kontinent Urgath, trefft Entscheidungen, die auf eure Mitstreiter Einfluss haben und erlebt sogar unterschiedliche Enden. Darüber hinaus können Trolle erbeutete Waffen wiederverwerten.

Der Release von Spellforce 3: Fallen God bietet wie bereits die Erweiterung zuvor eine Besonderheit: Sie lässt sich ohne das Hauptspiel spielen. Wer also nur an der Trollkampagne interessiert ist, muss dafür nicht zuvor Spellforce 3 selbst erwerben.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered | 6. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Die "Need for Speed"-Reihe hatte es in dieser Generation nicht gerade besonders einfach. Zum Abschluss will EA aber noch einmal versöhnliche Töne liefern und bringt Need for Speed: Hot Pursuit von 2010 zurück. Das einst von Criterion entwickelte Rennspiel ist recht klassisch gehalten und bietet Rennen mit schnellen Wagen gegen eine mindestens genauso schnelle Polizei. Umfangreiche Tuning-Möglichkeiten gibt es allerdings nicht.

Für die Nintendo Switch erfolgt der Release der Komplettversion von Need for Speed: Hot Pursuit ein paar Tage später. Erst am 13. November wird die Nintendo-Konsole bedient.

Dirt 5 | 6. November

PC / PS4 / Xbox One

Mit Dirt 5 will Codemasters nach dem eher bei Fans durchwachsen aufgenommenen Dirt 4 wieder mit alten Stärken punkten: ein eher arcadigeres Fahrgefühl im Vergleich zu Dirt Rally, effektvollere Präsentation und ein Karriere-Modus, bei dem unter anderem die Stimmen von Nolan North und Troy Baker zu hören sind. Beide haben schon in zahlreichen Spielen mittlerweile berühmten Figuren ihre Stimmen geliehen. Dazu geht es in Rennen um die ganze Welt inklusive passender Wettereffekte, die nicht nur optisch beeindruckend wirken.

Dirt 5 setzt wieder auf mehr Arcade statt pure Simulation:

Der Release von Dirt 5 findet für die aktuelle Konsolengeneration und den PC am 6. November statt. Für die Xbox Series X steht die Veröffentlichung am 10. November bevor, während die PS5 pünktlich zum Konsolenstart am 19. November bedient wird. Lediglich die Umsetzung für Google Stadia folgt erst 2021.

Descenders | 6. November

Switch

Mit dem Mountain-Bike die heftigsten Strecken der Welt herunterfahren: In Descenders erlebt ihr einen Adrenalinrausch, bei dem ihr euch zuweilen besonders geschickt anstellen müsst. Dabei könnt ihr auf dutzenden von Strecken eure Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Die Umsetzung für die Nintendo Switch ist technisch an die Gegebenheiten der Konsole angepasst. Wer vor dem Release Descenders vorbestellt, erhält zudem ein paar kosmetische Outfits, die aber auch anschließend im Spiel freigespielt werden können.

Radeln bis zum geht nicht mehr, Rennen auf zwei unterschiedlichen Arten erleben, mit Dinos protzen oder Strategie kurzerhand mit Rollenspiel mischen: Der November startet recht abwechslungsreich, wenn auch noch ohne die ganz großen Highlights.