Diesen 16 Pokémon wollt ihr nachts nicht über den Weg laufen

Einige Pokémon führen böses im Schilde. Seid auf der Hut. Bildquelle: Getty Images / stsmhn

Die Welt der Pokémon hat so einige düstere Geheimnisse, die so manch einen Horrorfilm in den Schatten stellen. In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr 16 tragische Schicksale und schaurige Verhaltensweisen einiger Pokémon.

Pokémon: Niedlich oder lebensgefährlich?

Wenn ihr an Pokémon denkt, dann wahrscheinlich zu allererst an die Spiele, die Serie und bekannte Taschenmonster der Reihe. „Ich wünschte Pokémon wären real.“ denken wahrscheinlich sogar einige von euch. Ein echtes Pikachu oder Evoli wäre schon echt niedlich. Dass Pokémon unsere Welt aber noch viel gruseliger machen würden, als ihr vielleicht denkt, beweist euch unsere Bilderstrecke.

Für diese haben wir nämlich ein paar der schaurigsten Pokédex-Einträge zusammengetragen. Also: lest sie euch durch und entscheidet danach ob ihr immer noch in einer Welt mit Pokémon leben wollt.

Jetzt da ihr tiefere Einblicke in die düsteren Hintergründe einiger Taschenmonster werfen konntet, sagt uns: Würdet ihr wirklich gerne mit diesen Kreaturen koexistieren wollen? Fallen euch außerdem noch weitere, unheimliche Pokédex-Einträge ein? Schreibt es uns in die Kommentare bei Facebook!