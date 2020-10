In CoD: Black Ops Cold War kämpft ihr erneut im Kalten Krieg. Auf dem PC soll der Shooter ein Grafik-Feuerwerk abliefern.

CoD: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 und führt die Spielerschaft zurück in den Kalten Krieg. Nun hat Publisher Activision mit einem neuen Trailer präsentiert, welche Grafik-Power die PC-Version von CoD: Black Ops Cold War zu bieten hat.

CoD: Black Ops Cold War - PC-Trailer präsentiert komplette Grafik-Wucht

In wenigen Wochen führt CoD: Black Ops Cold War die Shooter-Reihe fort und greift erneut den Kalten Krieg auf. Mit dem unteren Trailer möchte Publisher Activision zeigen, auf welche Grafik-Power sich die PC-Spieler in CoD: Black Ops Cold War freuen dürfen:

4K-Grafik mit unbegrenzter Bildrate

Ray Traced Shadows und Umgebungsokklusion

NVIDIA DLSS mit Reflex-Technologie

Ultrawide und Multi-Monitor-Unterstützung

Im Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von den Grafikleistungen verschaffen und gleichzeitig bombastisches Shooter-Kino genießen.

So sieht CoD: Black Ops Cold War auf dem PC aus:

CoD: Black Ops Cold War wird am 13. November für PS4, Xbox One und PC erscheinen, später dann auch für PS5 und Xbox Series X. Im Vorfeld konnten die Spieler bereits in einer Beta-Phase in den Multiplayer hineinspielen. Ein YouTuber stellte hierbei sogar den ersten Weltrekord auf: 145 Kills in einer einzigen Runde.

Des Weiteren spekulieren die Fans, ob in einem anderen Trailer zu CoD: Black Ops Cold War bereits die neue Map für CoD: Warzone gezeigt worden ist. Der "Battle Royale"-Modus soll parallel neben dem neuen Shooter fortgeführt werden.

Publisher Activision präsentierte in einem neuen Trailer zu CoD: Black Ops Cold War, welche Grafik-Wucht die PC-Version zu bieten hat. Im neuen Teil geht es zurück in den Kalten Krieg, wo es auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben wird.