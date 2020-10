Neues Zelda-Spiel: Kostenlose Demo offenbart großes Problem

Ihr könnt das neue Zelda-Spiel bereits kostenlos testen.

In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung müsst ihr hunderte Gegner in Windeseile besiegen. Mit einer Demo könnt ihr jetzt bereits testen, ob das "Zelda: Breath of the Wild"-Prequel etwas für euch ist. Es gibt jedoch bereits ein Problem.

"Zelda: Breath of the Wild"-Prequel erkundet die Vergangenheit

Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung will Nintendo die Vorgeschichte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild näher beleuchten. Anstatt die riesige Welt langsam zu erkunden, müsst ihr diesmal hunderte Gegner gleichzeitig zu Kleinholz verarbeiten.

Obwohl das Hack-and-Slay-Spiel erst am 20. November erscheint, könnt ihr euch bereits jetzt eine kostenlose Demo herunterladen. Dafür müsst ihr den Nintendo eShop auf euer Switch besuchen. Ein neuer Trailer zeigt außerdem, wie die riesigen Titanen (Divine Beasts) Feuer und Laser auf ihre Gegner herabregnen lassen.

Durch die Demo wird ein Problem sichtbar

Im "Nintendo Switch"-Subreddit zeigen sich viele Fans von der Demo begeistert. Trotzdem wird bereits jetzt ein großes Problem des Spiels sichtbar. Nutzer "Fantombells" schreibt, dass die Performance während der Gefechte zu wünschen übrig lässt.

Er habe bereits damit gerechnet, dass die Switch nicht während des gesamten Spiels eine Bildfrequenz von 30 FPS halten könne. Trotzdem würde sie manchmal auf bis zu 10 bis 15 FPS abfallen. Mit Charakteren wie Impa, die mit mehr Effekten glänzt und sogar Klone von sich erschafft, würden die Schlachten beinah unspielbar werden.

Einige Nutzer in den Kommentaren versichern jedoch, dass die Performance nach dem ersten Level der Demo deutlich stabiler wird. Vielleicht kann Nintendo also bis zum finalen Release des Spiels nach nachbessern.

Nintendo bietet eine kostenlose Demo für das neue Zelda-Spiel an. Einige Fans klagen jedoch bereits auf Reddit, dass die Performance auf der Switch verbessert werden muss.