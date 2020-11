Watch Dogs: Legion - Ubisoft schenkt euch einen mächtigen Agenten

In Watch Dogs: Legion müsst ihr ein Team aus den besten Agenten zusammenstellen. Entwickler Ubisoft möchte euch dabei unterstützen.

Um den Überwachungsstaat aufzuhalten, müsst ihr in Watch Dogs: Legion ein Team aus den besten Leuten zusammenstellen. Mit einem bestimmten Trick erhaltet ihr nun kostenlos eine echte Killermaschine zur Unterstützung.

Watch Dogs: Legion - Schaltet einen "gefährlichen" Streamer frei

Letzte Woche erschien Watch Dogs: Legion und lässt euch eure eigene Hacker-Armee gründen, um einen Überwachungsstaat zu stürzen. Attentäter, Gärtner, Bauarbeiter - die Spieler können jeden NPC rekrutieren und seine Fähigkeiten nutzen. Während es die seltensten Agenten allerdings nur in DLCs und Sondereditionen gibt, macht Ubisoft tatsächlich eine Ausnahme.

Um euch bei eurem Widerstand zu unterstützen, verschenkt der Entwickler einen ganz besonderen Agenten: Den spanischen Streamer El Rubio, der in Watch Dogs: Legion verewigt wurde. Dieser verfügt neben einer Paintball-Waffe über einen Nietenknüppel und eine Kameradrohne. Also alles Gute in einem Paket vereint.

El Rubius ist ein Livestreamer, der euch als Killermaschine bei eurem Kampf unterstützen kann.

Watch Dogs: Legion auf Amazon ansehen

Um den Agenten El Rubius OMG in Watch Dogs: Legion freizuschalten, müsst ihr die offizielle "Watch Dogs: Legion"-Seite aufsuchen und euch dort mit eurem Ubisoft-Konto anmelden. Als nächstes gebt ihr diesen Code in der entsprechenden Zeile ein:

WDSL-ELRU-BIUS-9999

Wenn alles geklappt hat, werdet ihr El Rubius OMG beim nächsten Spielstart in eurem Team vorfinden. Watch Dogs: Legion erschien am 29. Oktober für PlayStation 4, Xbox One sowie PC und soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. In unserem Test "Watch Dogs: Legion - Chaos macht Spaß" könnt ihr nachlesen, ob sich das Hackerabenteuer auch für euch lohnen könnte.

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

Der Kampf um Freiheit in Watch Dogs: Legion hat begonnen, den Ubisoft mit einem mächtigen Agenten unterstützen möchte. Mit einem Trick könnt den Streamer El Rubio in euer Team aufnehmen, der euch mit vielen Waffen unterstützen kann.