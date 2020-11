Kein „Next Gen"-Support: PS5-Spiele verzichten auf beliebte Funktion

PS5-Spiele unterstützen (noch) keine VR-Funktion.

Mit der PlayStation 5 könnt ihr bald echtes "Next Gen"-Gaming erleben. Doch ein bisher beliebtes Feature wird von PS5-Spielen nicht unterstützt - was für große Verwirrung und Enttäuschung sorgen könnte.

PS5-Spiele bieten bis auf Weiteres keinen Support für PSVR an. Zwar könnt ihr euer PSVR-Set auch an die PS5 anschließen, aber aktuell lassen sich damit ausschließlich PS4-Ports spielen – native PS5-Spiele werden aktuell (noch) nicht unterstützt. VR-Fans finden sich damit in einer etwas verwirrenden Situation wieder, insbesondere in Hinblick auf VR-unterstützte Spiele wie Hitman 3 und No Man's Sky: Next Generation.

VR-Support auf der PS5 nur für PS4-Spiele

Für den kommenden Stealth-Hit Hitman 3 wurde eine spektakuläre VR-Unterstützung angekündigt. Dies bezieht sich allerdings rein auf die PS4-Version. Wenn ihr euch das native PS5-Spiel kaufen solltet, müsstet ihr auf VR verzichten. Stattdessen könnt ihr auf der PS5 Spiele nur über die PS4-Abwärtskompatibilität in VR erleben.

Dies führt bei Hitman 3 zum Beispiel zu dem verwirrenden Fall, dass ihr euch den PS4-Port auf der PS5 installieren müsst, um die VR-Funktion zu nutzen. Falls ihr darüber hinaus auch noch das native "Next Gen"-Erlebnis wollt, müsst ihr aber zusätzlich auch die PS5-Version installieren.

PS5:VR-Durchbruch steht noch bevor

Das aktuelle PSVR-Set kann also zusammen mit der PS5 verwendet werden, doch es ist allein als abwärtskompatibles System verwendbar. Wie Sony selbst bestätigte, wurde bisher noch kein echtes "PS5 VR"-Spiel angekündigt.

In der Zwischenzeit hat PlayStation-Boss Jim Ryan bestätigt, dass die Plattform weiterhin an den Durchbruch von Virtual Reality glaubt – doch damit noch nicht in den nächsten zwei Jahren zu rechnen sei. Fans müssen sich also anscheinend noch eine Weile gedulden, bis VR so richtig auf der PS5 ankommen wird. Bis dahin müssen Spiele wie Hitman 3 wohl noch auf das VR-Set der PS4 und die Abwärtskompatibilität zurückgreifen.

