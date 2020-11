Trotz PlayStation 5: Auch PS4-Spieler kommen weiterhin auf ihre Kosten

Wird die PS5 die PS4 endgültig killen? Sony gibt jetzt Entwarnung.

Die PS5 erscheint in Kürze und wird damit die neue Konsolen-Generation einläuten. Doch was passiert eigentlich mit der PS4? Der Sony-Chef verrät jetzt, wie es mit der beliebten Konsole weitergeht.

In einem Interview mit GamesIndustry.biz verrät Sony-CEO Jim Ryan, dass mit dem Release der PlayStation 5 für die PS4 noch lange nicht Schluss ist.

Durch den großen Erfolg der PS4 und im Zuge der COVID-19-Pandemie hat sich eine riesige Community um die jetzige Konsole aufgebaut. Zurzeit besitzt die PS4 rund 100 Millionen Spieler weltweit und diese Spielerschaft gilt es laut Sony-Chef weiter zu unterstützen:

„Offensichtlich haben sich unsere Augen und unser Horizont geöffnet in Hinsicht, was mit der PS4-Community möglich ist, nachdem was wir die letzten sechs Monate beobachten konnten.“