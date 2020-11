Neues PS5-Feature: Demon's Souls reizt es komplett aus

Demon's Souls bedient sich an einem neuen PS5-Feature Bildquelle: Getty Images / pakorn sungkapukdee

Mit kürzeren Ladezeiten, einem schnellen Wechsel zwischen laufenden Spielen und vielen anderen Features soll die PS5 euch das Zocken ein wenig angenehmer gestalten. Von einer dieser neuen Funktionen macht vor allem Demon’s Souls bald Gebrauch – und zwar im vollen Ausmaß.

Wird Demon's Souls jetzt leichter?

Die Next Gen verspricht neben verbesserter Grafik und kürzeren Ladezeiten noch eine Menge andere nützliche Funktionen, die euch sogar helfen sollen, wenn ihr beim Spielen mal nicht weiterwisst. Die PS5 will euch für ausgewählte Spiele nämlich eigene Guides anbieten, die ihr jederzeit abrufen könnt. Gleich zum Launch soll das Guide-Feature der PS5 vorgestellt werden. Und welches Spiel würde sich für die Präsentation dieser neuen Eigenschaft besser eignen als ein Spiel, welches dafür bekannt ist besonders schwer zu sein?

Darum soll Demon’s Souls bereits ab Veröffentlichung auf der PS5 auf das neue Feature setzen – mit über 180 Guides. Tipps und Videos sollen euch dann spoilerfrei weiterhelfen, wenn ihr Hilfe braucht.

„Demon’s Souls“-Fans nehmen Hilfe dankend an

Erstaunlicherweise freuen sich viele Spieler über die neuen Möglichkeiten und darüber, dass das Feature vor allem Serien-Neulingen weiterhelfen kann. Was Fans außerdem daran feiern, ist die Tatsache, dass sie bei der Suche auf Google nicht mehr gespoilert werden.

Ein Reddit-User hat dem hinzuzufügen, dass es nichts anderes sei als auf YouTube nach Walkthroughs zu suchen, nur dass es jetzt direkt auf der Konsole abrufbar ist. Da die Guides optional sind, sehe er kein Problem am Feature.

Ein paar wenige Fans kritisieren es aber auch, da der Schwierigkeitsgrad so zu stark herabgesetzt werden würde und Demon’s Souls ja für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt sei. Da die Funktion aber, wie gesagt, niemandem aufgezwungen wird, hält sich dieses Feedback in Grenzen.

Demon's Souls ist eines der besten Spiele seiner Art. Wie es im Gegensatz zur Konkurrenz abschneidet, seht ihr in unserem Ranking:

Was haltet ihr von der neuen Funktion in Demon's Souls? Denkt ihr, dass ihr ab und zu darauf angewiesen sein werdet oder schlagt ihr euch gänzlich ohne Guides durch Boletaria?