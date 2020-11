Sam Fisher, diverse Assassinen und Snake in allen Erscheinungsformen können einpacken, wenn ihr Stealth-Action in Gestalt einer Gans begeht. Glaubt ihr nicht? Nun, dann habt ihr noch nie was von Untitled Goose Game gehört.

Beginnen wir mit einem Zitat von der eigenen Spieleseite von Untitled Goose Game: "Es ist ein lieblicher Morgen und ihr seid eine schreckliche Gans." - Mehr ist zu Untitled Goose Game nicht zu sagen. Seit 2019 begeistert der absurde Spaß der australischen Entwickler House House all die Menschen, die ihre innere Gans entdeckt haben.

Dass das in erste Linie für euch als Spieler jede Menge Quatsch und Unfug bedeutet, muss da wohl nicht näher erläutert werden. Wenn ihr noch eine visuelle Stütze braucht, schaut euch folgendes Video an:

Gebt es zu: Ihr wollt das unbedingt mal ausprobieren! Nun, einem von euch können wir diesen Wunsch erfüllen, in dem wir die PS4-Version von Untitled Goose Game verlosen. Es kommt aber noch besser: Mit im Gewinnpaket sind GÄNSESOCKEN!!! Was braucht ihr schon sonst noch, wenn ihr Gänsesocken haben könnt?

OMG! Ich spüre die Gans in mir - was muss ich tun?

Tjaha ... Es gilt, eine knifflige Aufgabe zu lösen, bevor ihr die Chance erhaltet, an den Preis zu kommen. Wir haben eine kleine Frage für euch vorbereitet. Lest sie euch genau durch und wählt dann eine der folgenden Antworten aus. Die Frage lautet:

Quack-Quack, quackediquack. Quaquack qua schnatter?

Und hier die möglichen Antworten:

a) Quaquack quakackel!

b) Quackeschnatterapatäng!!

c) Quack-Schnatter-Fauch-quackeldi!!!

d) Qua-Quaragnorkelschnorp!!!!

So, und darauf findet ihr jetzt mal bitte die richtige Antwort! Hm ... zu schwer? Nun gut, ein kleiner Hinweis: Es gibt keine falsche Antwort!

Schickt uns eure Antwort - egal welche - per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "GÄNSEQUARK".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 8. November 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen (Duh ...) Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die zuständige PR-Agentur weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Der Preis gewinnt sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Quaß bei der Teilquacke und quaken euch allen schon mal ganz quak die Quaken ... OH NEIN! DIE GANS! SIE IST SCHON IN UNS!!!