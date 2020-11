PS5-Controller funktioniert sogar auf Konsole der Konkurrenz

Ob Sony das mit dem PS5-Controller beabsichtigt hat?

Das Zubehör der PS5 ist teilweise bereits erhältlich und erste Spieler konnten schon erstaunliche Entdeckungen mit dem Controller der Next-Gen-Konsole machen. Auch auf Konkurrenz-Konsolen scheint der DualSense prächtig zu funktionieren.

Funktioniert der PS5-Controller auf der Switch?

Der Controller der PS5 ist dafür konzipiert, das Next-Gen-Gaming auf ein neues Level zu heben. Aber nicht nur das wird der DualSense von Sony können – mithilfe eines kleinen Tricks, kriegt ihr ihn sogar auf der Nintendo Switch zum Laufen:

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020

Natürlich sollte erwähnt werden, dass der PS5-Controller nicht ohne einen bestimmten Adapter auf der Switch läuft. Der Twitter-User merkt an, dass er einen 8BitDo-Adapter dafür verwendet hat.

Erstaunlich ist es trotzdem, gerade wenn man bedenkt, dass der DualSense-Controller nicht auf der hauseigenen PS4 laufen wird. Zumindest nicht auf native Weise. Auf Umwegen könnt ihr ihn trotzdem auf der PS4 nutzen. Allerdings auf sehr umständlichen Umwegen:

It worked on remote play check this videohttps://t.co/ns1XFYth7c — Blizbling (@blizbling) November 2, 2020

Dafür müsst ihr den DualSense erst per USB an einen PC anschließen und ihn dann via Remote Play mit der PS4-Konsole verbinden. Nicht praktisch, aber immerhin möglich.

Funktioniert der PS5-Controller auf der PS3?

Auch wenn die PS4 den DualSense zwar erkennen kann, kann die Konsole keine Eingabesignale vom Controller empfangen, wie Gamerant berichtet. Ganz anders verhält es sich hier mit der PS3 von Sony. Diese kann Bluetooth-Geräte in ihrer Umgebung erkennen und eine Verbindung aufbauen. So auch mit dem PS5-Controller, welcher demnach bequem auf der PS3 genutzt werden kann.

Erratet ihr die Spiele anhand der Button-Belegung?

Die Möglichkeit, dass die PS4 den DualSense zumindest erkennen kann, gibt Hoffnung für die Zukunft. Vielleicht entscheidet sich Sony doch irgendwann dazu den PS5-Controller mit dem Vorgänger kompatibel zu machen. Immerhin läuft er sogar auf der Switch.