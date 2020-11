Kommt die PS5 früher? - MediaMarkt klärt auf

Kommt die PS5 früher? MediaMarkt hat auf den Hinweis reagiert. Bildquelle: Getty Images / sergeyryzhov.

Update vom 4. November 2020, 10 Uhr 55

Seit Kurzem kursiert ein Dokument im Internet, das beweisen könnte, dass der PS5-Release früher stattfinden könnte als bisher geplant. MediaMarkt hat nun darauf reagiert.

Kommt die PS5 früher? Eine MediaMarkt-Mail brachte diesen Stein ins Rollen, die Echtheit dieser Aussage konnte allerdings nicht festgestellt werden. Nun hat sich eine Sprecherin von MediaMarkt uns gegenüber dazu geäußert:

„Soweit wir es nachvollziehen können, sind aktuell Mails bzw. Screenshots im Umlauf, die den Anschein erwecken, sie kämen von unserem Unternehmen und die die Information verbreiten, dass MediaMarkt bereits deutlich vor dem offiziellen Verkaufsstart der PlayStation 5 mit der Auslieferung beginnen würde.

Bei dieser Mail handelt es sich um eine Fake-Mail. Wir orientieren uns bei der Auslieferung der PlayStation 5 an unsere Vorbesteller an dem offiziellen Release-Datum am 19. November 2020“, so die Sprecherin per Mail.