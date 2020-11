Among Us: Fan erschafft eine wahre Albtraum-Version

Zum Glück bleibt Spielern diese Version von Among Us erspart – sie wäre nämlich zum Fürchten.

Among Us ist zurzeit der Liebling der Spieler. Ein kreativer Fan zeigt jetzt eine Version des Spiels, die Spieler wohl eher in den Wahnsinn treiben würde. Ob es dann auch noch so erfolgreich wäre?

Among Us als Handyspiel: Das wäre echter Horror

Wer sich für längere Zeit im Internet aufhält, wird zwangsweise auf Werbung für ein Handyspiel stoßen. Ein Video auf Reddit zeigt jetzt, warum Fans von Among Us froh sein sollten, diesem Schicksal entgangen zu sein.

Der Nutzer "MikaKaoru" stellt die Minispiele in dem Detektivspiel als grausame Horror-Werbung nach. Blätter aus einem Lüftung pusten? Dafür benötigt ihr wohl einen IQ von 2000! Einen fünfstelligen Code eingeben? Das können nur die Besten! Die Emojis und die penetrante Musik lassen die Erfahrung noch authentischer wirken.

Wie in vielen Werbevideos schafft es auch "MikaKaoru" nicht, die kinderleichten Aufgaben zu erfüllen. Zweifellos soll der Zuschauer dadurch verleitet werden, sich das Spiel herunterzuladen, um es besser zu machen.

Fans fürchten Albtraum-Version

Der Reddit-Post hat inzwischen mehr als 60.000 Upvotes erhalten. Auch in den Kommentaren zeigen sich die Nutzer erleichtert, dass Among Us diesem Schicksal entgangen ist. Da die Entwickler in den vergangen zwei Jahren nicht auf diese Mittel zurückgreifen mussten, können sich Fans relativ entspannt zurücklehnen.

Im "Among Us"-Subreddit gibt es neben Horrorvorstellungen auch viele gute Ideen, wie sich das Spiel verbessern lässt. So könnte mit einer neuen Rolle frischer Wind in die Jagd nach den Impostern gebracht werden.

Ein Fan-Video zeigt eine schreckliche Albtraum-Version von Among Us. Die Fans sollten sich glücklich schätzen, dass sie diesem Schicksal entgangen sind.