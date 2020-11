CoD: Warzone - Spieler verteidigt sein Haus vor Killern

CoD: Warzone: Ein Spieler musste sein Haus vor zwei Killern verteidigen - genau wie im beliebten Film "Kevin allein zu Haus".

Das Halloween-Event versorgte CoD: Warzone mit viel Horror und gab viel Stoff für gruselige Geschichten. So musste sich beispielsweise ein Reddit-User vor zwei unheimlichen Gestalten in einem Haus verstecken. Genau wie im beliebten Film "Kevin allein zu Haus", nur viel unheimlicher.

CoD: Warzone - Spieler erlebt "Kevin allein zu Haus"-Albtraum

Zombies, Serienkiller, brennende Kürbisse - das Halloween-Event von CoD: Warzone sorgte für viel Schrecken und kam bei den Fans gut an. Wie witzig und unheimlich es dabei im "Battle Royale"-Spiel zugehen konnte, beweist Reddit-User InspiredGreen_ mit seinem Clip, den er kürzlich im Forum veröffentlicht hat.

Nachdem er auf einen Kürbis-Juggernaut und sein ebenfalls unheimliches Teammitglied trifft, nimmt er die Beine in die Hand und versteckt sich vor den beiden in einem nahegelegenen Haus. Das Ganze erinnert sehr stark an den beliebten Film Kevin allein zu Haus, in welchem ein Junge sein Haus vor zwei Einbrechern verteidigen muss.

CoD: Modern Warfare auf Amazon ansehen

Ein sehr lustiges Video und eine sehr gute Leistung, die der "Kevin"-Spieler da in CoD: Warzone hingelegt hat! Er schafft es zwar, den unheimlichen Gehilfen aus dem Verkehr zu ziehen, aber der Kürbis-Juggernaut kann dennoch verwundet entkommen. Die Fans zeigen sich begeistert von dem Clip.

„Dieser Clip hat mir so viel Angst gemacht, aber ich habe auch das Katz- und Mausspiel mit dem Juggernaut sehr genossen“, schreibt Reddit-User Deooirian. Aber wie ging die Geschichte in CoD: Warzone aus? Nicht gut, wie der Spieler selbst erklärt. „Er kam später zurück und zerstörte mich“, so Reddit-User InspiredGreen_.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Ein Spieler erlebte einen "Kevin allein zu Haus"-Albtraum in CoD: Warzone, den er zwar meisterte, aber nicht überlebte. In der Community ist er trotzdem ein Held. Das Halloween-Event in CoD: Warzone fand vom 20. Oktober bis zum 3. November statt. Allerdings wünschen sich viele Fans, dass der Zombie-Modus ein dauerhafter Bestandteil von CoD: Warzone werden soll.