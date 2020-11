Gewinnspiel: Holt euch eine Xbox One X

Bildquelle: Microsoft

Kurz vor dem Start der neuen Konsolengeneration gibt es die aktuelle Hardware vielerorts zum Schnäppchenpreis. Wir gehen noch einen Schritt weiter und schenken einem von euch eine Xbox One X.

Trotz all der Hysterie um die kommenden Konsolen gibt es eine beträchtliche Menge an Menschen, die erstmal abwarten und beobachten, sich die Preisentwicklung ansehen und im Blick behalten, welche Spiele rauskommen und wie sich die neue Hardware schlägt.

Da liegt für so manchen der Schluss nahe, dass man sich eine der aktuellen Konsollen schnappen könnte. Denn was die draufhaben ist schon hinlänglich bekannt. Spiele gibt es dafür auch jede Menge, warum also nicht? Wenn ihr beispielsweise den Amazon Prime Day verpasst habt und dennoch eine (möglichst günstige) Xbox One X haben wollt, bieten wir euch die Chance, eine zu gewinnen!

Ich will eine Xbox One X gewinnen - Was muss ich tun?

Exklusivspiele sind oftmals ein entscheidender Faktor, ob jemand sich Konsole A oder Konsole B zulegt. Die Xbox One X kann sich über eine große Anzahl von exklusiven Spieleproduktionen freuen. Wir haben fünf der beliebtesten nachfolgend aufgelistet. Aber, Moment mal: Sind das wirklich alles Exklusivspiele für die Xbox One oder hat sich da eines eingeschlichen, das es auch auf anderen Konsolen gibt?

a) Gears 5

b) Call of Duty: Modern Warfare

c) Sunset Overdrive

d) Quantum Break

e) Forza Motorsport 7

Na, habt ihr es gefunden? Eines dieser Spiele ist nicht exklusiv für die Xbox One erschienen. Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "FINAL COUNTDOWN".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 10. November 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die zuständige PR-Agentur weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Der Preis gewinnt sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch schon mal ganz fest die Daumen!