Erwartet euch mit dem DualSense ein individuell anpassbarer Controller?

Ein neues Video des DualSense nimmt den Controller der kommenden Konsole genau unter die Lupe. Dabei fällt eine Besonderheit auf, die den PS5-Controller zu einem echten Verwandlungskünstler machen könnte.

Die Gehäuseplatten der PlayStation 5 sind bekanntlich abnehmbar. Somit besteht eine Chance, dass ihr eure Next-Gen-Konsole nach Herzenlust individualiseren könnt. Diese Idee hatten auch schon diverse Drittanbieter, gegen die Sony allerdings rigoros vorgegangen ist.

Jetzt zeigt ein Videoausschnitt auf Twitter, dass auch der DualSense-Controller ein abnehmbares Frontteil besitzt:

The black front plate of the DualSense controller is easily detachable, so you can simply change it out with your own custom third-party plate.#PlayStation5 #PS5 #DualSense pic.twitter.com/rwrRJs2xoW