Among Us: Entwickler verrät große Zukunftspläne

Noch sind einige Ideen für Among Us geheim - aber der Entwickler stimmt bereits auf die Zukunft ein.

Among Us schwimmt weiter auf einer Welle des Erfolgs. Kein Wunder also, dass die Entwickler bereits zahlreiche Ieen für die Zukunft haben. Ein paar davon wurden nun vorgestellt.

Neues Update für Among Us

Entwickler Innersloth hat ein neues Update für Among Us veröffentlicht. Dabei handelt es sich im Großen und Ganzen um den Patch, der bereits im Oktober als Beta-Version zur Verfügung gestanden hat. Mit an Bord ist die Möglichkeit von anonymen Abstimmungen und das Ausblenden der Aufgabenleiste.

Ebenfalls gibt es eine kleine Änderung auf der Karte Mira HQ. Dort können die Imposter den Kommunikationsraum sabotieren und nun auch die Sicherheitslogs löschen. Für die Crewmitglieder könnte eine solche Aktion durchaus schnell zum Verhängnis werden.

Zukunftspläne mit neuer Map für Among Us

Im Rahmen des Updates hat das gerade einmal drei Entwickler starke Team auch einen Ausblick auf die Zukunft von Among Us gewährt. Vor allem drei Punkte stehen in absehbarer Zeit auf einer kleinen Roadmap.

Voraussichtlich im Dezember wird das Party-Spiel um ein Accountsystem erweitert. Dadurch soll es deutlich einfacher werden, Spieler zu melden, die Cheats nutzen oder sich toxisch verhalten. Zu Beginn soll das System relativ rudimentär ausfallen. Eine Freundesliste folgt zu einem späteren Termin.

Zu einem noch unbekannten Termin soll eine neue Map folgen. Diese wird nach aktueller Planung größer ausfallen als der bisherige Spitzenreiter Polus und zahlreiche neue Aufgaben bieten. Gut für Spieler: Die Karte wird als kostenloses Update verteilt.

Zu guter Letzt lassen die Entwickler aktuell an einer professionellen Übersetzung von Among Us arbeiten. Welche Sprachen abgedeckt werden, ist aber noch unklar.

Kleine Patches und große Pläne: Für Spieler von Among Us stehen noch spannende Zeiten bevor. Als recht wahrscheinlich gilt zudem, dass die Entwickler bereits an weiteren Features schrauben. Ein Among Us 2 soll es in nächster Zeit definitiv nicht geben.