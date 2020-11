Krasse „Nintendo Switch“-Fortsetzungen nach denen sich die Community sehnt

Nintendo-Fans haben gesprochen: Das sind die Spiele, die unbedingt eine Fortsetzung brauchen.

Nintendo-Fans haben konkrete Vorstellungen davon, welche Spiele auf jeden Fall eine Fortsetzung auf der Switch verdienen: von Zelda bis F-Zero ist so einiges dabei. Stimmt ihr dem Wunschdenken der Community zu?

Welche Spiele verdienen eine Fortsetzung auf der Nintendo Switch?

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild 2 ist bereits angekündigt, viele weitere coole Fortsetzungen fehlen aber noch – zumindest wenn es um die Nintendo-Community auf Reddit geht. In einem Post im „Nintendo Switch“-Subreddit will ein Fan nämlich wissen: Was sind eure Traum-Fortsezungen?

Poster Jibbslice macht den Anfang und schreibt über seine eigenen Wunsch-Sequels und wieso sich diese besonders gut auf der Switch anbieten würden:

Super Mario Odyssey 2 hätte viel noch ungenutztes Potenzial für interessante Welten und obskure Charaktere.

Nintendo Land 2 könnte Gebrauch von Switch-Features wie der Rumble-Funktion machen und viele neue Nintendo-Spiele als Inspiration nutzen. Das „Wii U“-Spiel bestand aus Minispielen, inspiriert von Games wie Animal Crossing und Luigi's Mansion.

Aber auch andere Nintendo-Fans melden sich zu Wort und geben ihre Sequel-Wünsche zum Besten:

Ein neues Wario Ware wäre auch für die Switch fällig. Idealerweise sollte die Microgame-Sammlung auch dem zum Meme gewordenen Fanliebling Waluigi eine Bühne bieten.

Kirby Air Ride 2 soll den Fun-Racer für Gamecube auch auf die Switch bringen. Als Kirby auf einem Warpstern durch die Gegend zu düsen, könnte zumindest die Wartezeit auf ein neues Mario Kart versüßen.

Alte Zelda-Spiele könnten nach Fanwünschen gerne mehr Remakes und Fortsetzungen bekommen. Statt im Stile von Breath Of The Wild, sollen diese aber in der Engine vom Switch-Remake von Link's Awakening entstehen und wieder mehr oldschool sein.

Ein Sequel zu F-Zero wünschen sich Fans schon seit Jahren. Für den Job schlagen die Kommentatoren die Macher von Fast RMX vor.

Paper Mario the Million Year Door ist der vorgeschlagene Titel für eine mögliche Fortsetzung zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor. Das Gamecube-Spiel gilt bis heute als eines der besten RPGs für Nintendo-Konsolen.

Link's Awakening für die Switch könnt ihr euch hier auf Amazon ansehen.

Geschwärmt wird außerdem von fiktiven Fortsetzungen zu Spielen wie Wii Sports, Advance Wars, Mario Strikers und vielen mehr. Alle Kommentare könnt ihr im Reddit-Post nachlesen.

Welcher Charakter bist du?

Nintendo stünden also anscheinend noch eine Reihe Franchises offen, denen sie auf der Switch eine gute Fortsetzung verpassen könnten. Teilt ihr die Wünsche der Kommentatoren oder habt ihr Lust auf komplett frische Spiele? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!