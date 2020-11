PS5: Gibt es noch Konsolen zum Release? Sony bringt endlich Klarheit

Die Nachfrage der PlayStation 5 ist groß – wird es noch genug Konsolen für den Einzelhandel geben?

Lange war nicht ganz klar, ob es noch PlayStation 5-Exemplare direkt zum Release geben würde. Jetzt meldet sich Sony endlich mit einer Antwort und verrät euch, ob ihr in den Verkaufsregalen Konsolen vorfinden werdet.

Update vom 05. November 2020 - 16:31 Uhr:

Nun wurde auch über den deutschen PlayStation-Blog bekannt gegeben, dass es zum Release am 19. November keine PS5-Konsolen im Einzelhandel geben wird. Sony bittet ausdrücklich darum, nicht bei lokalen Handelspartnern zu warten oder zu campen, um auf eine Konsole im Direktverkauf zu hoffen.

Eine gute Nachricht: Laut der Meldung sollen alle Verkäufe am Veröffentlichungstag online abgewickelt werden. Vielleicht besteht also doch die Chance, eine Konsole am 19. November im Online-Handel abzugreifen.

Werdet ihr die PS5 vor Ort kaufen können?

Ob es möglich sein wird zum Release-Tag der PlayStation 5 ein Exemplar in den lokalen Geschäften zu ergattern, beschäftigt zurzeit viele Spieler. Spekulationen, dass es keine Konsolen in den Direktverkauf schaffen werden, gab es zu Hauf. Auch Insider bestätigten diese Befürchtungen und ließen die Hoffnungen schwinden.

Jetzt habt ihr offenbar die traurige Gewissheit, denn Sony hat sich auf dem japanischen PlayStation-Blog endlich dazu geäußert. In der automatischen Übersetzung heißt es:

“Aufgrund des hohen Interesses und vieler Bestellungen von Nutzern ist das Erscheinungsdatum um den reservierten Betrag ausverkauft.“

Auch wenn die Übersetzung sehr ungenau ist, kann davon ausgegangen werden, dass ihr keine Konsolen in den Geschäften vorfinden werdet. Offenbar hat der Vorverkauf mit der enormen Nachfrage der PlayStation 5 das verfügbare Kontingent jetzt schon komplett aufgebraucht.

Sony wolle außerdem aufgrund der noch immer unsicheren Lage in der COVID-19-Pandemie auf lokale Veranstaltungen und Direktverkäufe zum Start der PS5 in Geschäften verzichten. Zum Schutz von Kunden, Händlern und Mitarbeitern.

Sony rät sich für genaue Informationen zu Vorbestellungen und der Abholung von bestellten Konsolen direkt an die jeweiligen Händler zu wenden.

Solltet ihr bisher keine PS5 ergattert haben, empfehlen wir euch für mögliche Restkontingente des Vorverkaufs bei unserem Vorbesteller-Artikel zur PS5 vorbeizuschauen!

Der Hinweis von Sony ist bisher zwar nur an japanische Spieler gerichtet, es kann aber davon ausgegangen werden, dass die gleichen Bedingungen ebenfalls für den europäischen Markt zutreffen werden.

Es scheint also gewiss, dass die PlayStation 5 zum Release nicht in den Verkaufsregalen auf euch warten wird. Bleibt abzuwarten, wie lange nach Veröffentlichung erneute Bestellungen möglich sein werden.