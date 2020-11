Nur für kurze Zeit: Epic Games Store schenkt euch 2 PC-Spiele

Zu den Gratis-Spielen im Epic Games Store gehört gerade auch Dungeons 3.

Die Nutzer des Epic Games Store können jede Woche neue Gratis-Spiele abstauben. Dieses Mal sind zwei gute PC-Spiele für Strategie- und Adventure-Fans dabei.

Epic Games Store schenkt euch Dämonenfürsten und Dämonenbezwinger

Exklusiv-Spiele, spezielle Sales und Gratis-Spiele: Der Epic Games Store bietet seinen Nutzern einige Vorteile. Vor allem die Gratis-Spiele sorgen oft für Aufsehen, da ihr hier quer durch die Bank entweder große Blockbuster oder interessante Geheimtipps für den PC abstauben könnt. Ein weiterer Vorteil: Sobald ihr sie einmal heruntergeladen habt, dürft ihr die Spiele für immer behalten.

Aktuell könnt ihr bis zum 12. November ein dämonisches Strategie-Spiel im Epic Games Store ergattern:

Danach geht es direkt mit einem absurden Spiel weiter, in welchem ihr als Exorzist die Unterwelt bezwingen müsst, indem ihr Bibelsprüche über die Tastatur eingebt und als Waffe einsetzt. Dieses Spiel könnt ihr vom 12. bis zum 19. November herunterladen.

In den nächsten zwei Wochen kommen Strategie- und Adventure-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Dungeons 3 und The Textorcist - PC-Spieler können in den nächsten zwei Wochen zwei sehr interessante Spiele im Epic Games Store kostenlos herunterladen und danach für immer behalten. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.