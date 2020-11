Zum Ende der PS4-Ära: Das sind die 23 besten PS4-Spiele aller Zeiten

Die PS4-Ära endet mit dem Release der PS5: Wir haben eine Ruhmeshalle mit den besten PS4-Spielen erstellt.

Die PS4-Ära blickt auf sieben Jahre großartiger Spiele zurück, am 19. November endet sie mit dem Release der PS5. Der beste Zeitpunkt, eine Top-Liste mit den besten PS4-Spielen aller Zeiten zu erstellen.

Der PS4-Olymp: Fans, Redakteure und Metacritic haben entschieden

Am 15. November 2013 erschien die PlayStation 4 in Europa und eröffnete ein Zeitalter vieler großartiger Spiele. Sieben Jahre später, am 19. November 2020, wird ein neues Gaming-Zeitalter mit der PlayStation 5 beginnen.

Kein Zeitpunkt könnte besser sein, um auf diese glorreiche Epoche zurückzublicken und die Besten der Besten auszuwählen. In der folgenden Bilderstrecke präsentieren wir euch die besten PS4-Spiele aller Zeiten, die Fans, Redakteure und Metacritic ausgewählt haben.

Sieben Jahre, 23 Spiele, eine großartige Konsole. Fans, Redakteure und Metacritic haben entschieden, welche Spiele jeder PS4-Spieler in seinem Leben unbedingt gespielt haben sollte. Und wir sind jetzt schon gespannt, welche meisterhaften Spiele die PS5 mit sich bringen wird.