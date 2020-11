Demon's Souls bekommt mit seinem PS5-Remake verbesserte Features, auf die sich Fans jetzt schon freuen.

Das Entwicklerteam hinter dem „Demon’s Souls“-Remake für PS5 hat sich ordentlich ins Zeug gelegt um das Spiel auf die nächste Konsolengeneration vorzubereiten. Sony stellt nun ein generalüberholtes Feature vor, das die Spieler schon jetzt freut. Aber auch für Fans der alten Schule haben sie eine Überraschung in der Hinterhand.

Demon's Souls: Was wurde für PS5 verbessert?

Eines der meist erwarteten Launch-Spiele der PS5 ist ohne Frage Demon’s Souls. Das Remake nimmt den PS3-Klassiker vom Jahr 2009 und hebt ihn mit schönerer Grafik und verbesserter Performance auf ein komplett neues Level – doch auch ein paar Neuerungen am Gameplay sind bereits bekannt. Auf dem PlayStation-Blog stellt Sony nun nämlich die Überarbeitung eines Features vor, welches Fans schon damals stark bemängelt haben.

Die Rede ist von der Charakter-Kreation, die 2009 noch eher schlecht als recht war und Fans froh darüber stimmte, dass der Charakter eh einen Helm trägt. So schlimm sahen die Horrorfratzen nämlich im Original aus:

Ein Gesicht, das nicht einmal eine Mutter lieben könnte. Bildquelle: YouTube/ FightinCowboy

Im Remake werdet ihr euch hingegen wünschen ihr könntet den Helm öfter absetzen, denn jetzt sehen die Gesichter eurer Helden überraschend gut aus. Es liegt natürlich an euch ob ihr eure Figur zu einer Augenweide oder einem Gruselkabinett-Darsteller machen wollt, die Entwickler haben hier aber schon mal ein paar Beispiele für realistisch aussehende Charaktere für euch parat:

Demon's Souls macht auf der PS5 alles richtig in der Charaktererstellung.

Gesichtstattoos und Narben lassen eure Figur interessant wirken.

Wie ihr sehen könnt, bietet euch das Spiel dieses Mal sehr viel mehr Optionen – tatsächlich sind bis zu 16 Mio. Kombinationen möglich. Zwar ist dieses Level an Detail mittlerweile Standard in den meisten Rollenspielen, dass das „Demon’s Souls“-Remake dies aber beherzigt und besser macht als das Original, ist dennoch jedes Lob wert. Und da hören die Neuen Features noch nicht auf.

Oldschool-Fans von Demon's Souls werden auch beschenkt

Um euren aufwendig designten Charakter auch zur Schau zu stellen, soll es noch dazu einen Foto-Modus geben. In diesem sollt ihr die Möglichkeit haben euren Helm abzusetzen und Selfies zu machen – inklusive heroischer Posen und Grimassen. Des Weiteren sollt ihr euren Charakter aber auch aus dem Bild verschwinden lassen können um die atemberaubenden Szenerie die Scheinwerferlicht zu rücken.

Erschafft kleine Klunstwerke mit dem neuen Foto-Modus in Demon's Souls.

Dafür sollt ihr übrigens auch Filter und Effekte benutzen können, die euren Bildern das gewisse Etwas verleihen. Was Oldschool-Spieler freuen könnte: unter diesen Filtern gibt es wohl auch einen, der angelehnt sein soll an das originale Demon’s Souls.

Helligkeit, Kontraste und Farben sollen den Look von damals besser widerspiegeln – das Beste daran? Filter können auch während des Spiels angeschaltet werden. Solltet ihr den Retro-Look also Mal vermissen, könnt ihr den passenden Filter einfach anschmeißen und ein wenig in Nostalgie schwelgen.

Fans äußern sich bereits extrem optimistisch über die überarbeiteten Gesichter und den Retro-Filter. Wie das Ganze in Action aussehen wrd, könnt ihr euch persönlich ab dem 19. November anschauen, wenn das Spiel für PS5 erscheint.

