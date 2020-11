Die Releases in der Kalenderwoche 46.

Wer bislang auf neue Releases gewartet hat, wird in dieser Woche vollständig bedient. Neben frischen Spielen steht auch die erste neue Konsole vor der Haustür.

Yakuza: Like a Dragon | 10. November

PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X

Eine Fortsetzung, die zugleich eine Art Neustart ist: Mit Yakuza: Like a Dragon schlägt Sega ein neues Kapitel der langjährigen Spielereihe auf. Neuer Protagonist ist Ichiban Kasuga, ein Mitglied der Yakuza, welcher mithilfe seiner Crew versucht, an Reichtum zu gelangen. Dabei steht im Zentrum der Geschichte die Kulisse von Ijincho in Yokohama, in der jede Menge kuriose Ereignisse stecken. Die größte Neuerung stellt aber wohl die Änderung des Kampfsystems dar, denn Yakuza: Like a Dragon setzt auf rundenbasierte Kämpfe statt Echtzeit-Action.

Yakuza: Like a Dragon ist eine Fortsetzung und ein Neustart zugleich:

Der siebte Spross der Hauptreihe von Yakuza erscheint am 10. November für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X. Die Version für die PlayStation 5 verspätet sich deutlich: Erst im März folgt der Release. Immerhin können PS4-Käufer dann mithilfe eines digitalen Upgrades kostenlos umsteigen.

Assassin's Creed: Valhalla | 10. November

P / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Nach dem antiken Ägypten und dem antiken Griechenland folgt mit Assassin's Creed: Valhalla ein großer Zeitsprung. Im Zeitalter der Wikinger übernehmt ihr das Geschick von Eivor, welcher mit seinem Klan von Norwegen aus nach England übersiedelt. Dort angekommen geht es nicht nur um eine Zukunft des Klans, sondern auch um eine mysteriöse Bedrohung, die das alte England für immer verändern könnte.

In Assassin's Creed: Valhalla werdet ihr zum Wikinger

Spielerisch bleibt Assassin's Creed dem Weg der letzten Jahre treu, sprich in erster Linie erwartet euch ein umfangreiches Open-World-Action-Rollenspiel. Auf welcher Plattform ihr loslegt, ist ganz eurer eigenen Wahl überlassen: Bis auf die Nintendo Switch wird jede Konsole und der PC mit dem Release bedient.

Destiny 2: Beyond Light | 10. November

PC / PS4 / Xbox One

Statt einem Destiny 3 setzt Bungie weiter auf das Grundgerüst von Destiny 2. Mit Beyond Light steht eine neue Erweiterung vor der Tür, die euch erstmals auf den eisigen Jupiter-Mond Europa bringt. Dort angekommen gibt es aber keine gute Nachrichten: Eramis, eine Vertreterin der Fallen, ist einen Pakt mit der Dunkelheit eingegangen. Bei dem Versuch, sie aufzuhalten, gibt es so einige neue Geheimnisse für die Hüter zu entdecken.

In Beyond Light geht es für Destiny 2 auf den Jupiter-Mond Europa:

Der Release von Destiny 2: Beyond Light findet zwar zu Beginn nur auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One statt, aber dank Abwärtskompatibilität ist der Ego-Shooter auch auf den neuen Konsolen spielbar. Ein komplettes Next-Gen-Update soll Anfang Dezember folgen.

XIII | 10. November

PC / PS4 / Xbox One

17 Jahre ist es her, da hat XIII mit seinem extremen Comik-Look für Aufsehen gesorgt. Entwickler Play Magic bringt den Ego-Shooter rund um den Protagonisten Thirteen, der sein Gedächtnis aus unbekannten Gründen verloren hat, zurück. An der Geschichte ändert sich im Remake nichts: In über 30 Leveln deckt ihr nach und nach eine Verschwörung auf und welche Rolle euer Alter Ego in diesem Spinnennetz einnimmt. Zwischendurch heißt es an unzähligen Schusswechseln teilnehmen.

Den größten Sprung macht das Remake bei der Optik: XIII ist an moderne System angepasst und bietet hübschere Texturen, Lichteffekte und vieles mehr. Darüber hinaus ist im Release der Neuauflage außerdem der Soundtrack und die Vertonung überarbeitet.

Godfall | 12. November

PC / PS5

Die Entwickler bezeichnen Godfall als Looter-Slasher: Das Action-Rollenspiel setzt zum einen auf wuchtige Nahkampf-Action und zum anderen auf die Hetzjagd nach immer besserer Ausrüstung. Auch deshalb herrscht im Fantasy-Spiel das Prinzip der Offensive statt der Defensive. Jede Waffenart soll sich zudem einzigartig anfühlen und neue Kombinationen ermöglichen.

Godfall setzt auf starke Grafik und schnelle Action:

Der Release von Godfall findet am 12. November in Europa nur für den PC statt. Die Version für die PlayStation 5 folgt zeitgleich mit dem Marktstart der neuen Sony-Konsole hierzulande am 19. November. Die Xbox-Konsolen bleiben derweil außen vor.

Bugsnax | 12. November

PC / PS4 / PS5

Die Macher von Octodad - Dadliest Catch haben ihr nächstes kurioses Spiel am Start: In Bugsnax spielt ihr einen Journalisten, der auf die Insel Snaktooth Island eingeladen wird. Dort angekommen offenbart sich ihm eine sonderbare Welt, in der Wesen wie eine Mischung aus Insekt und Snack aussehen. Warum dies der Fall ist und welche Geheimnisse sonst noch verborgen sind, soll die Geschichte des ungewöhnlichen First-Person-Adventures klären.

Bugsnax erscheint am 12. November in Europa für den PC und die PlayStation 4. Am 19. November folgt dann der Release für die PlayStation 5. Das Besondere dabei: Abonnenten von PlayStation Plus können das Adventure gratis herunterladen.

The Pathless | 12. November

PC / PS4 / PS5

Ein mystischer Wald voller Geheimnisse, uralte Ruinen und ihr als Jägerin mit ungeahnten Kräften mittendrin: The Pathless lockt mit einer offenen Welt, in der unzählige Geheimnisse und Rätsel stecken. Der Haken? Es gibt keine Karte. Ihr müsst euch beim Erkunden vollständig auf die Umgebung verlassen und Orte gut einprägen. Zur Geschichte wollten die Entwickler bisher nicht viel verraten.

Wie bereits Bugsnax ist auch der Release von The Pathless am 12. November in Europa für den PC und die PlayStation 4 geplant. Pünktlich mit der PlayStation 5 am 19. November erscheint The Pathless auch für die neue Sony-Konsole.

Call of Duty: Black Ops Cold War | 13. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Die "Black Ops"-Reihe innerhalb von Call of Duty geht in die fünfte Runde und in eine Art kleinen Neustart. In Call of Duty: Black Ops Cold War dreht sich alles um den namensgebenden Kalten Krieg der frühen 1980er Jahre. Über die gesamte Welt verteilt erwarten euch wieder Einsätze, die mitunter so rein gar nicht kalt, sondern eher explosiv ausfallen. Darüberhinaus gibt es das klassische Mehrspieler- und Zombie-Paket, wie ihr es von Entwickler Treyarch gewohnt seid.

In Call of Duty: Black Ops Cold War wird es wieder sehr explosiv:

Der Release von Call of Duty: Black Ops Cold War erfolgt am 13. November für die alten Konsolen und den PC sowie für die Xbox Series X. Auf der PlayStation 5 müsst ihr euch bis zum 19. November gedulden. Nur Käufer des speziellen Cross-Gen-Bundles können später direkt von einer aktuellen Konsole auf die Next-Gen-Variante ohne weitere Zusatzkosten umsteigen.

Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies | 13. November

PC / PS4 / Xbox One

Mit dem zehnten Erweiterungspack für Die Sims 4 geht es für eure Sims zum Mt. Komorebi, einer von Japan inspirierten Umgebung, die Entspannung und jede Menge Spaß im Schnee verspricht. Im ortsansässigen Badehaus könnt ihr vom Alltag abschalten oder ihr wagt euch auf die Skier und zeigt, dass ihr für den Schnee geboren seid. Mt. Komorebi bietet zudem als erste Welt gleichzeitig Wohn- und Mietgrundstücke für Urlauber.

Der Release der neuen Erweiterung findet zeitgleich auf dem PC und den beiden aktuellen Konsolen statt. Ob und wann Die Sims 4 den Sprung auf die nächste Konsolengeneration wagen, haben EA und Maxis bisher noch nicht verraten.

Kingdom Hearts: Melody of Memory | 13. November

PS4 / Xbox One / Switch

Die Musik von Kingdom Hearts gehört für viele Fans zu den Highlights der Reihe. In Kingdom Hearts: Melody of Memory rückt sie daher sogar in den Fokus eines mehr oder weniger klassischen Rhythmusspiels. Der Ableger der Hauptreihe bietet über 140 verschiedene Musikstücke und 20 verschiedene Charaktere, mit denen ihr durch unterschiedliche Disney-Welten reist. Dabei seid ihr entweder alleine oder im Koop-Modus unterwegs, um den höchsten Rang zu erreichen.

Wer vor dem Release von Kingdom Hearts: Melody of Memory noch unsicher ist, kann auf den jeweiligen Konsolen eine Demoversion ausprobieren. Diese enthält einen kleinen Einblick in das doch ungewohnte "Kingdom Hearts"-Abenteuer.

Eine Auswahl, die es tatsächlich in sich hat: Neben großen Krachern wie Assassin's Creed oder Call of Duty gibt es mit The Pathless oder Bugsnax auch Abwechslung im Indie-Markt. Wem das noch nicht reicht, der kann mit der Xbox Series X oder Xbox Series S in die nächste Konsolengeneration einsteigen.