Gewinnspiel: Holt euch ein PlayStation VR-Set

Bildquelle: Sony

Die neue Konsolengeneration ist endlich da – was gäbe es da besseres, als sie mit einer brandneuen VR-Brille zu beginnen? Hier verlosen wir das aktuelle PlayStation VR-Set.

Kaum eine Technologie schafft ein so immersives Spielerlebnis wie VR. Noch sind diese Sets mit relativ hohen Kosten verbunden, was für so manches Budget ein Stolperstein sein könnte. Wir haben eine passende Alternative: Wir verlosen einfach eines! Und weil es so schön ist, werfen wir zum PlayStation VR-Set gleich noch Marvel's Iron Man VR mit in den Gewinntopf!

Ich will ein PlayStation VR-Set gewinnen – Was muss ich tun?

PlayStation VR ist sehr vielseitig. Allerlei Zubehör und Spielereien sorgen dafür, dass euch nicht langweilig wird. Auch viele Spiele werden dank Zubehör noch immersiver. Daher die Frage: Welches Zubehör aus dem PlayStation Store ist besonders gut für Flugsimulatoren geeignet?

a) Playstation Kamera

b) PS-VR-Ziel-Controller

c) 3dRubber

d) Thrustmaster T-Flight Hotas

e) PlayStation Move

Wenn ihr euch unsicher seid, dann seht am besten nochmal im PlayStation Store nach:

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "PSVR GEWINNSPIEL" .

. Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 29. November 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Nun legt aber los! Der Preis gewinnt sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch schon mal ganz fest die Daumen!