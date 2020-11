Mass Effect: Remaster-Trilogie angekündigt, erster Teaser veröffentlicht

Lange Zeit ein Gerücht, jetzt offiziell: Entwickler Bioware wird die drei "Mass Effect"-Teile in einer Legendary Edition zurückbringen.

- Um die Wartezeit auf die Mass Effect: Legendary Edition zu überbrücken, könnt ihr Mass Effect: Andromeda nachholen:

Lange Zeit ein Gerücht, nun ist es offiziell: Entwickler Bioware wird die ersten drei "Mass Effect"-Teile als Remaster in der Mass Effect: Legendary Edition zurückbringen. Neben einigen Details wurde bereits ein erster Teaser veröffentlicht.

Lange Zeit war es ruhig um die "Mass Effect"-Reihe geworden. Zuletzt veröffentlichte Entwickler Bioware den Scifi-Shooter Anthem, der aber trotz hoher Erwartungen als Flop gewertet wird. Abseits dessen kursierte das Gerücht, dass der Entwickler an einem Remaster der "Mass Effect"-Trilogie arbeiten würde.

Zum N7-Day bestätigte Bioware dieses Gerücht nun und kündigte auf seinem offiziellen Blog die Mass Effect: Legendary Edition an. In einem ersten Teaser auf Twitter gibt der Entwickler einen Einblick in das remasterte Werk.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1