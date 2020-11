CoD-Shitstorm - PS4-Spieler kriegen alles, der Rest gar nichts

CoD: Black Ops Cold War - In einem neuen Trailer wurden die Sony-exklusiven Inhalte präsentiert. Der Shitstorm hat nicht lange auf sich warten lassen.

Die Community ist außer sich: PS4-Spieler erhalten bei CoD: Black Ops Cold War eine Vielzahl exklusiver Inhalte und Vorteile, der Rest geht leer aus. Diese Politik seitens Sony geht selbst den eigenen Spieler zu weit.

In einem neuen YouTube-Trailer gab Publisher Activision bekannt, dass PS4-Spieler bei CoD: Black Ops Cold War diverse exklusive Vorteile gegenüber den anderen Plattformen bekommen werden. Dazu gehören folgende Inhalte:

PS4-Spielern stehen zwei zusätzliche Loadouts-Slots zur Verfügung

zur Verfügung PS4-Spieler erhalten beim Kauf eines Premium-Battle-Passes 5 weitere Stufen

PS4-Spieler erhalten 25 Prozent mehr Waffen-XP , wenn sie im Team spielen

, wenn sie im Team spielen Auf der PS4 wird es monatlich 24-stündige Events geben, in denen Spieler doppelt so viele XP abstauben können

geben, in denen Spieler abstauben können Der Zombie-Modus Onslaught ist vorerst PS4-exklusiv. Für alle anderen Plattformen ist er erst ab dem 1. November 2021 zugänglich.

Den besagten Trailer könnt ihr euch hier ansehen. Der Shitstorm angesichts dieser "Sonderbehandlungen" hat allerdings nicht lange auf sich warten lassen, das Video selbst verzeichnet jetzt bereits über 3.000 Dislikes.

Die CoD-Community ist außer sich. Auf Reddit macht User BenjaminWareing seinem Ärger gegenüber Sony Luft:

„ALL ONLY FOR PLAYSTATION überschreitet die Grenze. Es gibt keinen Kompromiss, (...) es ist zu diesem Zeitpunkt nur verbraucherfeindlich, und wenn es eine Folge des Exklusivvertrags von PlayStation mit Activision war, sollten sie vor Scham den Kopf senken. Das ist krass und ein weiteres Sprungbrett auf dem Weg zur vollständigen Entrechtung der Spielerbasis. Dies ist ein weiteres Sprungbrett auf dem Weg, Spieler an nicht räuberische, alternative Spiele zu verlieren.“

Viele Fans stimmen ihm zu, einige fühlen sich stark benachteiligt und selbst einige PS4-Spieler geben an, CoD: Black Ops Cold War nun auf der PS4 boykottieren zu wollen. „Alter, selbst ich bin auf der PS4 und ich denke, dass das komplette (XXX) ist. Meine Freunde werden nicht so schnell wie ich vorankommen können und sie können auch nicht mithalten, was nicht fair ist“, schreibt unter anderem Reddit-User FriedSyrup.

Reddit-User Kirk420 ruft dazu auf, Sony und Activision einen Denkzettel zu verpassen: „Ich war wegen Cold War unsicher, aber jetzt halte ich mich davon ab, es zu kaufen. Ich weiß, dass das nicht viel bedeutet, aber hoffentlich tun andere dasselbe, wenn sie wie ich unsicher sind. Hoffentlich teilen auch PS-Spieler hier ihre Unzufriedenheit mit, da in dieser Situation niemand gewinnt. Es ist kompletter (XXX).“

Während viele Spieler den Zombie-Modus noch verschmerzen können, geht die Erweiterung um zwei Loadouts vielen zu weit und lässt bereits "Pay to Win"-Vorwürfe erklingen. Das "Sony Advantage"-Konzept hat laut vielen Fans nichts mehr mit Exklusiv-Boni zu tun, vielmehr würden sie vor die Wahl gestellt werden, CoD: Black Ops Cold War entweder vollständig auf der PS4 oder benachteiligt auf anderen Plattformen zu spielen.

CoD: Black Ops Cold War erscheint am 13. November für PC, PS4 sowie Xbox One und soll später auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Die Exklusiv-Politik zwischen Activision und Sony stößt bei den Fans sauer auf, viele geben an, CoD: Black Ops Cold War auf der PS4 boykottieren zu wollen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie Sony auf den Ummut der Fans reagieren wird.