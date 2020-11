Fortnite: Epics neueste Pläne spalten Community

Bei Fortnite steht ein neues Abo-Modell zur Diskussion.

Eine geleakte Umfrage hat enthüllt, dass Epic anscheinend an einem neuen Fortnite-Geschäftsmodell arbeitet. Diese Pläne und besonders ihr Preis sorgen in der Fortnite-Community für Diskussionsstoff.

Fortnite-Entwickler Epic Games hat eine Umfrage an eine Gruppe von ausgewählten Spielern geschickt, um die Meinung über ein mögliches monatliches Abo einzuholen. Ein Twitter-User hat die Umfrage geleakt – und die Fortnite-Community ist sich über das Angebot uneins.

In der Umfrage wollte Epic von den Spielern wissen, ob und wie viel sie bereit wären, für ein monatliches Abo zu bezahlen. Dieses Abo trägt anscheinend (vorerst) den Namen "Monthly Crew Pack" und soll einem Screenshot nach den aktuellen Battle Pass, Early Access zu einem Skin-Pack und 1000 V-Bucks pro Monat enthalten.

Schaut euch hier den Tweet von User FireMonkey an:

🚨Fortnite "Monthly Crew Pack" Leak🚨



In a recent survey Epic Games has sent out, this image can be seen:



With the image users are being quizzed on how they would rate the monthly subscription service.



Survey was brought to my attention VIA: @MarDlt_ pic.twitter.com/daYouFMcVy