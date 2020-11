ANZEIGE

Saturn hat mehrere Epos Sennheiser Headsets im Angebot, um euer Spielerlebnis ordentlich aufzuwerten. Welche Angebote sich besonders lohnen, zeigen wir euch hier.

Ihr sucht noch nach einem starken Gaming-Headset und wollt dafür den günstigsten Preis? Saturn hat zur Zeit mehrere Epos-Sennheiser-Headsets im Angebot, um euer Spielerlebnis auf ein neues Level zu heben. Welche Angebote sich besonders lohnen, zeigen wir euch hier.

Gaming-Headsets von Epos Sennheiser als Preis-Hit

Ein gutes Gaming-Headset zu finden, kann manchmal richtig frustrieren – oft scheitert es am zu teuren Preis. Bei Saturn findet ihr jetzt aber vielleicht euer neues Setup: Im Online-Shop gibt es aktuell mehrere Headsets wie das Epos Sennheiser GSP 600, Epos Sennheiser GSP 302 und Epos Sennheiser GSP 370 zu stark reduzierten Preisen. Alle drei Modelle sind Over-ear-Varianten, die vor allem beim längeren Zocken ein angenehmes Tragegefühl versprechen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass ihr vollkommen in die Spielewelt eintauchen könnt und nicht von Außengeräuschen gestört werdet.

Hier geht's zu den "Epos Sennheiser"-Deals bei Saturn!

Epos Sennheiser GSP 600 (Bildquelle: Saturn)

Epos Sennheiser GSP 600

Mit dem Epos Sennheiser GSP 600 bekommt ihr ein kabelgebundenes Gaming-Headset für den PC und Mac sowie die PS4, Xbox One und Konsolen mit 3,5 mm Klinkenanschluss.

Geschlossene Akustik

Optimiertes Lautsprecher-System

Digitale Klangverarbeitung

Integriertes Noise-Cancelling-Mikrofon

Headset-Funktion

Sofortige Stummschaltung

Ohrmuscheln aus Kunstleder

Saturn bietet das Modell für reduzierte 178,99 Euro statt 219,00 Euro an.

Epos Sennheiser GSP 600 bei Saturn bestellen!

Epos Sennheiser GSP 302 (Bildquelle: Saturn)

Epos Sennheiser GSP 302

Eine günstigere Variante bekommt ihr mit dem Epos Sennheiser GSP 302. Der Angebots-Preis liegt bei 79,76 Euro statt 99,00 Euro. Auch hier habt ihr ein kabelgebundenes Headset, das über eine Stummschaltfunktion und Noise-Cancelling-Mikrofon verfügt. Über eine Lautstärkeregelung an der rechten Ohrmuschel könnt ihr außerdem euren Gaming-Sound schnell anpassen. Dank Memory Foam fügen sich die beiden Ohrpolster genau eurer Kopfform an und dämmen weitere akustische Außenreize.

Epos Sennheiser GSP 302 bei Saturn bestellen!

Epos Sennheiser GSP 370 (Bildquelle: Saturn)

Epos Sennheiser GSP 370

Wer kein Freund von kabelgebundenen Headsets ist, findet mit dem Bluetooth-Headset Epos Sennheiser GSP 370 die perfekte Alternative. Hier genießt ihr immersives Spielerlebnis dank Surround Sound, und könnt euch ohne Gedanken an Kabellängen frei bewegen. Epos Sennheiser verspricht dabei eine stabile, verzögerungsfreie Übertragung. Das integrierte Mikrofon lässt sich auch hier mit flexiblem Lift-to-Mute-Arm stummschalten. Wer nach längeren Gaming-Sessions oft ein Drücken des Headsets spürt, dürfte sich besonders über die gepolsterten Kopfbügel freuen – gleichzeitig passen sich die Ohrmuscheln genau an eure Kopfform an, um ein ergonomisches und angenehmes Tragegefühl zu garantieren. Das Over-ear-Headset gibt es bei Saturn für 171,20 Euro statt 199,00 Euro.

Epos Sennheiser GSP 370 bei Saturn bestellen!

Alle Angebote im Überblick:

Hier geht's zu den "Epos Sennheiser"-Deals bei Saturn!