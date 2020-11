Verlustgeschäft: Marvel's Avengers sorgt bei Square Enix für lange Gesichter

Marvel's Avengers ist eine Enttäuschung für Square Enix.

Square Enix hat sich von dem Superhelden-Epos Marvel's Avengers zweifellos mehr versprochen. Die aktuelle Bilanz des Entwicklers zeigt einen herben finanziellen Verlust - und das Blockbuster-Spiel trägt eine große Mitschuld daran.

Die HD Games Abteilung von Square Enix vermeldete kürzlich einen Verlust von insgesamt 63 Millionen US-Dollar, was ungefähr 53,4 Millionen Euro entspricht. Zu dieser Abteilung gehört neben dem Final Fantasy 7 Remake auch Marvel's Avengers – und das teuer produzierte Superhelden-Spiel ist offensichtlich für einen großen Anteil des Verlustgeschäfts verantwortlich.

Marvel's Avengers sollte zweifellos einer der größten Blockbuster-Hits 2020 werden – doch stattdessen legte das Spiel eine unsanfte Landung hin. Laut eines Tweets des Gaming-Industrie Insiders David Gibson scheint das Spiel ein Budget von ungefähr 170 Millionen US-Dollar verschlungen zu haben, aber es wurde seit dem Release Ende August nur geschätzte drei Millionen Mal verkauft.

Damit wurde das Ziel für das Game meilenweit verfehlt und auch im Vergleich mit anderen "Triple A"-Games schneidet das Avengers-Abenteuer katastrophal ab. Spider-Man von 2018 wurde zum Beispiel in den ersten zweieinhalb Monaten 9 Millionen Mal verkauft – und das allein auf der PS4. Die bisherigen Verkaufswerte von Marvel's Avengers sind also ohne Frage absolut enttäuschend.

Square Enix - reported Yen6.5bn loss for HD Games driven by Marvel Avengers, would not say how many sold but that volumes were 60% of plan. Implies game cost over $100m to make but only sold 3m or so. Ouch