In Landflix Odyssey müsst ihr beweisen, dass ihr wahre Serienjunkies seid.

Warum immer gegen Videospielbösewichte kämpfen, wenn ihr stattdessen auch mal gegen eure liebsten Netflix-Seriencharaktere antreten könntet? Im Spiel Landflix Odyssey passiert genau das: Ihr müsst eine Serienwelt nach der anderen überleben.

Spieler muss Game of Thrones, Breaking Bad und The Walking Dead überleben

Im Jahr 2018 stellte der italienische Entwickler Fantastico Studio den Spielern eine interessante Spielidee innerhalb einer Kickstarter-Kampagne vor: Ein Nerd wird von Netflix verschluckt und muss dutzende Serienwelten überleben, um wieder nach draußen zu gelangen. Die Kampagne feierte mit 15.376 Euro einen großen Erfolg.

Zwei Jahre später ist Landflix Odyssey nun fertig und steht kurz vor dem Release, was der Entwickler mit einem neuen Trailer feiert. Hier könnt ihr euch ansehen, was euch alles in Landflix Odyssey erwartet: Ein Platformer-Chaos mit vielen Charakteren aus bekannten Serien wie Game of Thrones, Breaking Bad und The Walking Dead, nur etwas anders geschrieben.

Es kann nur einen Binge-Watcher geben!

„Landflix Odyssey ist ein Action-Platformer, in der Spieler Larry spielen, einen faulen Binge-Watcher, der sich nach Verwendung spezieller Batterien im Streaming-Service befindet. Diese unglaubliche Welt heißt Landflix! Um nach Hause zurückzukehren, muss er alle fünf Batterien wiederherstellen, die in den Fernsehsendungen auf der Landflix-Plattform gelandet sind“, so die Spielebeschreibung. „In jeder Fernsehsendung kann unser Held auf besondere Kräfte zählen, die ihm helfen, Hindernisse und Gefahren in jeder Spielwelt zu überwinden. Unser Held kann sich durch parallele Dimensionen bewegen, magische Schwerter verwenden, Superhelden-Sachen mit Superhelden-Werkzeugen machen, Drogen nehmen, um die Produktivität zu steigern, und sich mit einer Armbrust gegen Horden von Zombies verteidigen.“

Viele Serienwelten, verschiedene Gameplay-Stile, Bosskämpfe - Landflix Odyssey lässt auf dem ersten Blick die Retro-Herzen höher schlagen und könnte gleichzeitig einen knackigen Schwierigkeitsgrad liefern. Das Spiel erscheint am 13. November zunächst auf Steam, andere Plattformen sollen später folgen. Auf der Kickstarter-Seite könnt ihr vorab eine Demo von Landflix Odyssey spielen.

In Landflix Odyssey müsst ihr eine Netflix-ähnliche Streamingplattform überleben und dabei gegen bekannte Seriencharaktere antreten. Das Spiel soll für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.