Obwohl das neue AC Valhalla in der Ultimate Edition knapp 119 Euro kostet, konnte es ein Spieler für fast nichts abstauben.

AC Valhalla ist frisch erschienen und führt die Spieler zu den Wikingerangriffen in England. Ein Fan kann sich dabei sehr glücklich schätzen: Aufgrund einer Panne bei Ubisoft erhielt er einen riesigen "Rabatt" auf AC Valhalla.

AC Valhalla: Bekommen Spieler aus Norwegen einen Heimbonus?

AC Valhalla führt die berühmte Assassinenreihe von Ubisoft fort und lässt euch als Wikinger in England plündern und brandschatzen. Nachdem bereits die Presse ihre sehr unterschiedlichen Urteile abgegeben hat, können nun auch die Spieler das neue Abenteuer testen. Wie ein Spieler kürzlich auf Reddit berichtete, konnte sein Freund das Spiel zu einem ungewöhnlichen "Schnäppchenpreis" abstauben - und dann auch noch in der bestmöglichen Version mit allen Zusatzinhalten!

Während die AC Valhalla Ultimate Edition generell knapp 119 Euro kostet, konnte er es im norwegischen Ubisoft Store für 109,99 norwegische Kronen kaufen. Das entspricht umgerechnet 10,25 Euro. Der Grund könnte ein Bug oder anderer technischer Fehler sein, der vermutlich bei der Preissenkung im Sale eine Null gelöscht hat. Ein Rabatt von 10 Euro klingt da doch schon viel plausibler.

Assassin's Creed Valhalla: Im norwegischen Ubisoft-Store kostete es für kurze Zeit umgerechnet 10,25 Euro. Quelle: imgur.

Mittlerweile hat Ubisoft den Fehler korrigiert und den Preis wieder angepasst. Die Community stellt sich nun vor allem eine Frage: Darf der Spieler AC Valhalla behalten? Anscheinend ja, wie der Reddit-User und andere Spieler melden, die dasselbe "Schnäppchen" entdeckt haben. Sie können das Spiel installieren und spielen, Ubisoft hat ihnen den Kauf bisher nicht zurückerstattet.

AC Valhalla erschien am 10. November für PS4, Xbox One sowie PC und soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS5 und Xbox Series X folgen. In unserem Test "Assassin's Creed Valhalla: Ragnarök erwartet euch" könnt ihr nachlesen, was euch im Assassinenabenteuer erwartet und ob ihr es euch zulegen solltet.

AC Valhalla führt euch zu den Wikingerangriffen in England. Ein paar glückliche Spieler konnten das Spiel dabei zu einem Schnäppchenpreis abstauben, der anscheinend durch einen technischen Fehler im Store zustandegekommen ist.