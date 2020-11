Xbox Series X: The Rock verschenkt Konsolen an kranke Kinder

Dwayne „The Rock“ Johnson bringt Kindern dieses Jahr die Weihnachtsgeschenke früher.

The Rock tut sich wieder für den guten Zweck mit Microsoft zusammen und beschenkt tausende Kinder mit speziellen Xbox Series X, die es sonst nirgends gibt. Mehr zu der Aktion erfahrt ihr hier.

The Rock: Harte Schale, weicher Kern

Schauspieler und Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson ist bekannt dafür trotz seines einschüchternden Aussehens ein Herz aus Gold zu haben. Dies stellt er nun erneut unter Beweis in seiner Kooperation mit Microsoft, die mittlerweile zur Tradition geworden ist. Auch zu diesem Konsolen-Launch macht er sich nämlich wieder auf den Weg in verschiedene Krankenhäuser in den USA um tausenden von Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

In einem kurzem Video zur Aktion blickt der Schauspieler zuerst auf seine Vergangenheit mit Microsoft und der Xbox zurück. Unter anderem erwähnt er die Präsentation der allerersten Xbox, die er vor 20 Jahren gemeinsam mit Bill Gates abhalten durfte. Seitdem wurde ihm immer wieder die Ehre zuteil Kindern in schwierigen Situationen mit den neuesten Spielekonsolen der Marke Xbox zu überraschen.

Hier könnt ihr euch das kurze Video selbst anschauen:

20 yrs ago, @BillGates & I debuted the 1st @Xbox to the world!

Now @Microsoft & I have are surprising some brave & awesome kids. With @GamersOutreach we are gifting 20 children’s hospitals one of a kind “ROCK XBOX Series X" consoles for 50,000+ kids!!

Keep smilin'

-DJ 🤙🏾🖤 pic.twitter.com/snXVXJF3MZ — Dwayne Johnson (@TheRock) November 9, 2020

The Rock erklärt des Weiteren, dass die Aktion in Zusammenarbeit mit einer Oragnisation für wohltätige Zwecke entstanden ist. Deren Hilfe hätte es erst ermöglicht, dass er mit seiner eigenen Special Edition der Xbox Series X in 20 Kinderkrankenhäuser gehen konnte um den Kindern dort dieses besondere Geschenk zu überreichen. Über 50.000 Kinder erfreuen sich demnach nun an den Spielekonsolen.

Mit einem Lächeln bedankt er sich zum Schluss noch bei allen Beteiligten und wünscht Kindern, die gegen schwere Schicksale ankämpfen müssen, viel Kraft für ihren Weg. Auf jeden Fall ist es eine schöne Aktion, die ein paar Kindern ihren Aufenthalt im Krankenhaus vielleicht ein wenig angenehmer gestalten kann.

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass The Rock mit Microsoft zusammen ein paar Kinder beschenkt, aber es ist und bleibt eine nette Geste, die ein paar Kindern in schweren Situationen den schnöden Krankenhausalltag versüßen könnte.